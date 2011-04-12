Kılıçdaroğlu: DP-AP-DYP'nin oylarını da almak istiyoruz

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu, milletvekili aday listeleri hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, listeyle devrim yaptıklarını söyledi. "Hem değişimden bahsedip hem de eski yapının arkasında duramazdık" diyen Kılıçadroğlu, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'ya da "DP-AP-DYP geleneğinden gelen tabanın da oylarını almak istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Listede devrim yaptık. Bu devrime yurttaşlarımız örgütlerimizi olumlu bakıyor.

Değişim söylemini kurultayda başlatmıştık bu söylemlerimizin arkasında durduk ve belirledik.

Hem bunu söyleyip hem eski yapının arkasında duramazdık...

Aday listemizde gençler ve kadınlar ağırlığı oluşturuyor.

Herkesi için CHP, CHP herkesi kucaklayacaksa toplumun her kesiminden kişileri CHP'de göreceksinizdir. Seçim meydanlarında da CHP çatısı altına bekliyoruz demiştik onlarda geldi, kabul ettik. Zor bir seçimdi, biz hiç bir partinin yapmadığı bir şekilde ön seçimle yola çıktık."

Haberal neden aday?

Haberal Zonguldaklıdır ailesi o bölgede çok sevilir ve eski CHP'lidirler. Ergenekon sanıkları eleştirisi doğru olmaz orada masum olan bir sürü insan var ama bize başvuranların hepsini almadık.

Cihaner neden aday gösterilmedi?

İlhan Cihaner'in aday olmaması partinin kararıdır.







'DP-AP-DYP'nin oylarını da almak istiyoruz'





Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Kılıçdaroğlu, İlhan Cihaner'in aday gösterilmemesi için parti meclisinin kararı olduğu söylerken, "DP-AP-DYP geleneğinden gelen tabanın da oylarını almak istiyoruz" dedi.

Fikret Bila'nın Milliyet gazetesinde "Kılıçdaroğlu: Kadın ve gençlik devrimi yaptık" başlığıyla yayımlanan (12 Nisan 2011) yazısı şöyle:



Kılıçdaroğlu: Kadın ve gençlik devrimi yaptık





Aday listesi en çok merak edilen partilerin başında CHP geliyordu. Yeni lider değişmiş olan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı tercihler merak konusuydu.



Kılıçdaroğlu’yla dün listeler Yüksek Seçim Kurulu’na verildikten sonra konuştum. Rahatlamış görünüyordu. Listelerin açıklanmasıyla birlikte gelen tepkileri



Kılıçdaroğlu’na sordum. CHP lideri sorularıma şu yanıtları verdi:



“Kadın ve gençlik”

Listeleri teslim ettiniz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aday tercihlerinde neler etkili oldu?

- Önce şunu ifade edeyim, biz CHP olarak bir kadın ve gençlik devrimi yaptık. CHP’nin listesi böyle değerlendirilmeli. 106 kadın adayımız var. Bunlardan 38 tanesi kesin milletvekili seçilecek yerlerden aday. Bu sayı 40’ı aşabilir, 45’i de bulabilir. Bu bir devrimdir. Düşünün ki, bir parti Meclis’e en az 38 kadın milletvekili getirecek. Gençler için de aynı durum söz konusu. Gençleri de seçilecek yerlerden aday gösterdik. Parti grubumuzda gençler de ağırlıklı olacak. Pırıl pırıl, çok iyi eğitim almış çok donanımlı gençler var. Adayları belirlerken kadın ve gençlere öncelik verdik. Kadın ve gençlik devrimi yaptık. Bu toplumun da tercihiydi.



“Tasfiye yok”



Baykal’cıları ve Sav’cıları tasfiye ettiğiniz yorumları yapıldı? Bu eleştirilere ne diyorsunuz?

- Kesinlikle bir tasfiye olarak nitelendirilemez. Böyle bir yaklaşımımız olmadı. Partide gençlerin önünü açmak gerekiyordu. Bir kurultayla birlikte CHP’de bir değişim başlattık. Bu toplumun talebiydi. Bu değişim süreci devam ediyor. Listeler değişim sürecinin Meclis grubuna yansımasıdır. Yoksa yıllarını partiye vermiş, emek sarf etmiş isimlere saygımız çok büyük. Onların deneyimlerinden her aşamada her zaman yararlanmak istiyoruz. Bir tasfiye söz konusu değildir.



“DYP-DP’nin oylarını istiyorum”



Listede merkez sağdan isimler dikkat çekti. Turhan Tayan, Aytun Çırağ, Mehmet Haberal, Sinan Aygün gibi. CHP merkez sağa mı açılmak istiyor?

- DP-AP-DYP geleneğinden gelen tabanın da oylarını almak istiyoruz. Onların da desteğini istiyorum. Brsa’da Turhan Tayan Bey’in adaylığını böyle yorumlamak gerekir. Bursa’da bu tabanın bir ağırlığı var. O gelenekten gelen isimler de tabanda ülkenin bugünkü halinden memnun değil. Keza Mehmet Haberal çok değerli bir bilim insanı, Sinan Aygün bir işadamı. Mustafa Balbay çok birikimli bir gazeteci. Bu isimler mağdur edildiler. Balbay, Haberal hapiste. Bu hükümete muhalefet ettikleri için mağdur oldular. Bizim tercihimiz Ergenekon davasının sanıkları olduğu için değil. Mağdur edilmiş olmaları bir yana birikimlerini dikkate aldığımız içindir.



“Aygün söz verdi”

Sinan Aygün’ün adaylığına Parti Meclisi’nde de itirazlar geldiği, karşı çıkıldığı, bu nedenle adaylıktan çekilmeler olduğu öne sürüldü?

- Sinan Aygün iş ve esnaf dünyasında saygın bir yere sahip. Hükümeti etkili biçimde eleştirdiği için mağdur edildi. Adaylık dilekçesini verirken de bana, “Seçilirsem milletvekilliği dokunulmazlığımın kaldırılması için de ilk dilekçeyi ben vereceğim” dedi. Bu kadar açık. Zaten şirketlerinin hesapları didik didik edildi.



Cihaner’in durumu



Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal dışında Erzincan eski Başsavcısı İlhan Cihaner ve HSYK eski Başkanvekili Kadir Özbek’in aday olması da bekleniyordu?

- Tabii aday listesine son şeklini Parti Meclisi veriyor. Parti Meclisi’nin tercihleri adayları belirledi.



“Birkaç hükümet çıkar”



Kılıçdaroğlu, listede çok deneyimli dışişleri ve ekonomi uzmanları olduğunu da vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çok değerli bürokrat kökenli adaylar var. Özellikle dışişleri, ekonomi ve maliye uzmanı arkadaşlar. CHP’nin oluşacak Meclis grubundan birkaç hükümet çıkar. Biz sadece milletvekilliğini değil, iktidar sorumluluğunu, TBMM’de komisyonlarda etkin çalışmayı sağlayacak bir kadro olmasını da gözettik.”



