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Politika

Kılıçdaroğlu: Dosyalarımı incelesinler

CHP İstanbul adayı Kılıçdaroğlu, 'Çocukluğumdan başlayarak bütün dosyalarımı inceleyebilirler. Vız gelir, tırıs gider' dedi

16 Şubat 2009 02:00

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde hiç kimseye özel rant sağlamadığını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun çocukluğundan başlayarak bütün dosyasını inceleyebilirler. Eğer bana bir şikayet gelmiş de o şikayeti göz ardı etmişsem, sorulara muhatap olabilirim. Onun dışında gerisi bana vız gelir, tırıs gider. Açık ve net" dedi.

CHP’nin Sultanbeyli seçim irtibat bürosunun açılışını yapan ve yaklaşık 2 bin kişiye konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

Az daha silkelesem daha neler çıkacak

"AKP’liler Sultanbeyli bizim kalemiz diyor. Burayı AKP’nin değil onuruyla yaşayan, oyunu satmayanların başkenti yapmaya hazır mısınız? Şu AKP’yi biraz daha sallayıp silkelesem daha neler çıkacak? Onların maskelerini indirdim. Onlar da sizin gibi mütevazi insanlardı. Önce müteahit oldular. Sonra yolsuzluğa, kul hakkı yemeye müsait oldular. ’5 yıl içinde yoksul aile kalmayacak’ dedik. Diyorlar ki ’onlar hayal aleminde’ 150 milyar dolar para harcadın. Hangi sorununu çözdün. Belediyenin 23 şirketi var. Karlı mı zararlı mı bilen yok. Buralarda kaç kişi çalışıyor bilen yok. Ben başkanlık koltuğuna oturunca belediyede sinek uçsa duyacaksınız. Biz söz verdik. Yerine getirmezsek hesap vermek bizim namus borcumuzdur."

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