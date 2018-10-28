Kılıçdaroğlu: Donarak şehit olan askerin babasına haberi Mezarlıklar Müdürlüğü verdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli’de donarak hayatını kaybeden askerin babasına haberi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından verildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "İki askerimizin donarak ölmesinin hesabının verilmesi lazım. O askerlerin elbiseleri yok muydu?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk sosyal tesislerinin açılışında konuştu.

CHP lideri,, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“El aleme el açan bir tutumu terk etmeliyiz. Yaşadığımız sorunları, babalarımızın yaşadıkları sorunlara çocuklara yaşatmayalım. Milli mücadele ruhunu yaşatmak zorundayız. Osmanlı’nın parasını basacak matbaası bile yoktu. Tarihi geleceğe doğru büyütmek zorundayız.

Dumlupınar Müzesi’ni gezmeyen arkadaşlarımız gezsin. Orada Osmanlı’nın bir tüfeği bile yok. Ne demek bu kaba güçle dünyaya egemen olunmuyor. Akıl gücü gerek. Ne demiş Köroğlu ‘Delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu.' O nedenle Mustafa Kemal Atatürk Kırıkkale’de silah fabrikasını kurdu.

Hala bakıyoruz dışarıdan borç para gelecek mi? Egendim Katar’dan 15 milyor dolar geldi neredeyse göbek atacağız. Neden saman, neden ercimek ithal ediyoruz? Neden canlı hayvan ithal ediyoruz? Önümüzdeki süreç içinde hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu işin sağı solu yoktur. Bu bir vatanseverlik olayıdır. Bütün vatanseverleri yeniden bir milli mücadele için göreve davet ediyoruz. Tüm Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.

İki askerimizin donarak ölmesinin hesabının verilmesi lazım. O askerlerin elbiseleri yok muydu? Niçin düşünmediler. Bir şehidimizin babasıyla görüştü. Kendisine mezarlıklar müdürü haber veriyor. Düşünebiliyor musunuz?”