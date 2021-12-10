Kılıçdaroğlu, Diyarbakır programını iptal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından temsilciler ile bir araya gelmesi beklenen programı iptal edildi.

Diken'den Altan Sancar'ın aktardığına göre, geniş kapsamlı olmayan ziyaretin ileri tarihe ertelenmesine, Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki bir görüşmesi ve katılması gereken bir program neden oldu.

Öte yandan sosyal medyada yayılan ‘suikast ihbarı‘ iddialarını da yalanlayan Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Deniz Demir, iddiaların asparagas olduğunu belirtti.

Demir’in yaptığı açıklamalar şöyle: “Diyarbakır ziyareti geniş kapsamlı değildi. Genel başkanımız Ankara’da bir programa katılmak durumunda. Fakat ilerleyen tarihte Diyarbakır’a geniş kapsamlı bir ziyaret düzenlenecek.”

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer de Kılıçdaroğlu’nun kısa programına katılmak isteyen çok sayıda yurttaş ve STK olduğunu ve bu nedenle programın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu’nu Diyarbakır’a davet edenler arasında daha önce AKP’den milletvekili adayı da olan iş insanı Abdullah Atik de bulunuyordu.