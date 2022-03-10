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Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Anneleri ile görüştü

10 Mart 2022 12:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece geldiği  Diyarbakır Anneleri ile görüşerek taleplerini ve beklentilerini dinledi.

Kılıçdaroğlu öğretmenevinde, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle bekleyen Diyarbakır Anneleri'nin  temsilcileri ile buluştu. Kılıçdaroğlu’nun Ayşegül Biçer, Raif Biçer ve Celil Bektaş ile görüştüğü bildirildi. 

Görüşmede; CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel de yer aldı. (ANKA)

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