Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Anneleri ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece geldiği Diyarbakır Anneleri ile görüşerek taleplerini ve beklentilerini dinledi.

Kılıçdaroğlu öğretmenevinde, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle bekleyen Diyarbakır Anneleri'nin temsilcileri ile buluştu. Kılıçdaroğlu’nun Ayşegül Biçer, Raif Biçer ve Celil Bektaş ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede; CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel de yer aldı. (ANKA)