Kılıçdaroğlu: Diktatörleri indireceğiz; asla umutsuzluğa kapılmayın

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 364 otobüs alım töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6 milyon 300 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak. Bu gençler demokrasiyi ve ülke sevgisini getirecekler. Diktatörleri indireceğiz. Asla umutsuzluğa kapılmayın, yol yakındır. Huzur ve demokrasi gelmeden asla yorulmayacağım. Yorulmak bize haram. Çalışmak zorundayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 570 bin TL'lik yatırımla satın aldığı 364 şehir içi otobüsün alım törenine katıldı. Ödemiş Katı Atık Entegre Tesisi, Bornova Aşık Veysel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve İklim Duyarlı Tarım Merkezi'nin de açılışını yapan Kılıçdaroğlu, İzmir'de bugün 1 milyar liranın üzerinde bir yatırımla, 4 tesisi hizmete açtıklarını vurguladı ve şunları söyledi:

"İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor. Bunu Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Çok mutluyum. Büyükşehir Belediye Başkanımız tarımdan sanayiye, ulaşıma kadar çalışıyor. 364 otobüsü bir kezde almak ve tasarrufu da paylaşmak İzmirlilere hizmet ve hesap vermektir. Harcanan her kuruş sizin paranızdır. Sizin paranızı en verimli şekilde kullanmak başkanların en temel görevidir. Hatırlar mısınız? 'CHP'li belediyelere oy vermeyin, yardımlar kesilir, yatırım yapmazlar, halka gitmezler' diyorlardı. Tam tersi oldu, onların yaptıkları sosyal yardımları 3'e 4'e katladık. Ama kişinin onurunu koruduk. Hiçbir zaman yoksulluklarını da görünür kılmadık. Dostlarımızla iktidar olduğumuzda aile destekleri sigortasını getireceğiz. Türkiye genelinde, CHP'li olsun veya olmasın, nerede bir çocuk açsa o sorunu çözeceğiz. Sözüm söz, Anadolu coğrafyasında yoksulluğu sonlandıracağız. Bizim ülkemizde, topraklarımızda, yurdumuzda, al bayrağımız altında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Belediyeler ve Millet İttifakı ile beraber, demokrasiyi geliştirerek bunu yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Dünyaya demokrasi açısından örnek olacağız."

"Yorulmak bize haram"

Gençlere umutsuzluğa kapılmamalarını söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 milyon 300 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak. Bu gençler demokrasiyi ve ülke sevgisini getirecekler. Ayrışmaya karşı olan, bugünümüz ve geleceğimiz olan gençler. Demokrasiyi getirecekler. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Asla umutsuzluğa kapılmayın, yol yakındır. Diktatörleri indireceğiz. Huzur ve demokrasi gelmeden asla yorulmayacağım. Yorulmak bize haram. Çalışmak zorundayız. Sizin için, evlatlarımız ve güzel Türkiye için çalışacağız. Bayrağımıza saygıyı dünyanın her tarafında gerçek kılacağız. Kararlıyız, en büyük gücümüz sizlersiniz. Bütün kuşaklardan oy istiyorum. A kuşağından Z kuşağına kadar. Demokrasiyi mi otoriter rejimi mi seçeceğiz. Hep beraber demokrasiden yana olmalıyız. 83 milyonu seviyorum, 83 milyona hizmet edeceğim. Bu benim en büyük hedefimdir. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Birlikte güzel Türkiye'yi yeniden demokratik anlamda inşa edeceğiz. Türkiye rahat nefes alacak. Millet İttifakı'nda göreceksiniz, ilk 6 ayda çok şey değişecek. Ampulü patlatacağız, güneş yeniden doğacak. Tan vakti diyoruz."

Tunç Soyer: 240 milyon TL tasarruf sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hizmetlerle ilgili şunları söyledi:

"İkinci yılımızda Türkiye'de tek seferde en büyük otobüs alımını gerçekleştirdik. Tüm otobüs filosunun üçte birine tekabül eden bir alım yaptık. 3 temel borcumuz var. Hizmet, hesap verebilirlik, adalet ile refahı büyütmek. Şehir içi ulaşıma büyük kolaylık sağlayacak. Seyrek hatlardaki sefer sayısı artacak. Konfor da artacak. Mazot masrafını da düşürerek kamu kaynaklarını daha tasarruflu kullanmış olacağız. 2020-2024 arası dönemde 242 milyonluk tasarruf sağlanmış olacak. 139 milyonluk kısmı tedarikçi firma ile anlaşarak sağladık. Devlet Malzeme Ofisi'nden 130 milyon düşük bedelle aldık. Otobüsler tekerinin tozuyla İzmir'e 242 milyon lira kazanç sağladı. Toplu ulaşımı İzmir’in en ücra köşelerine ulaştıracağımızın sözünü vermiştik. Raylı sistemlerde Narlıdere ve Buca Metrosu ile Çiğli Tramvayı gibi önemli işlere imza attık. İzmir tarihinin en büyük projesi olan Buca Metrosu'nun temelini Ekim ayı içinde sayın genel başkanımızın da katılımıyla atmayı planlıyoruz. 100 kadın şoförümüzle İzmir'e daha çok kadın eli değecek. Kadın şoför sayısını daha da artıracağız."

"Toplam alınan otobüs sayısı 451 oldu"

İzmir Büyükşehir Belediyesi 570 bin liralık yatırımla 160'ı körüklü, 204'ü solo 364 otobüs satın aldı. Çevreye duyarlı motor altyapısına sahip, engelli kullanımına elverişli, bisiklet taşıma aparatı ve USB portları bulunan otobüslerle kent içi ulaşım daha konforlu ve güvenli hale geliyor. Devlet Malzeme Ofisi'nden alınması durumunda peşin olarak 762 milyon liraya alınacak bu otobüslerin ücreti, borç ve vade farkı olmaksızın 5 yıl eşit taksitlerle ödenecek. Yüzde 18’lik KDV istisnası da dahil edildiğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, otobüsleri alırkenki kazancı yaklaşık 242 milyon TL oldu. Ayrıca sözleşme kapsamında beş yıl boyunca yedek parça ve bakım-onarım hizmeti de ücretsiz alınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi son iki yılda toplam 674 milyon liralık yatırım yaparak 4'ü engelli yurttaşların kullanacağı şekilde tasarlanan 451 otobüsü filosuna dahil etti." (ANKA)