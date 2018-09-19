Kılıçdaroğlu: Devletin kaynakları gazi ve şehit yakınlarımızın huzuru için seferber edilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü nedeniyle kendisini ziyarete gelen gazileri kabulünde, \"Ülkesi için, vatanı için bedel ödeyip, hayatını şehit olarak o topraklarda bırakmış olanlar veya bedeninin bir parçasını bırakmış olanlar, gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Onlara her yerde, her ortamda saygıyla anmakta bizim temel görevlerimizden birisidir\" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden \"Devletin kaynakları; lüks harcamalar için değil, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın huzuru için seferber edilmeli\" paylaşımında bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, yönetim kurulu üyesi gazi arkadaşlarıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu CHP Genel Merkezi\'nde ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği\'nin ziyaretinde, Genel Başkan Kılıçdaroğlu\'na Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde Gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği ve derin bir anlamı olan Gaziler Günü\'nde gerçekleşen onurlu ziyaret için teşekkür eden CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: \"Gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti\'nin şanlı bir geçmişi var, şanlı bir geleceğinin de olması lazım. Geçmişinde bu ülke için kan dökmüş, bedel ödemiş şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Eğer biz bugün evlerimizde rahat oturabiliyorsak, geçmişte verilen bu bedellerin sayesinde olmuştur. Ülkesi için, vatanı için bedel ödeyip, hayatını şehit olarak o topraklarda bırakmış olanlar veya bedeninin bir parçasını bırakmış olanlar, gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Onlara her yerde, her ortamda saygıyla anmakta bizim temel görevlerimizden birisidir.\"

\"TÜRKİYE CUMHURİYETİ\'NİN VAR OLUŞ SEBEPLERİNDEN BİRİ OLAN BU ŞEHİTLİK VE GAZİLİK MERTEBESİ ONURU ...\"

19 Eylül 1921\'de Gazi Mustafa Atatürk\'e Gazilik ve Mareşallik unvanının verilmesinin 97. Yılında gerçekleştirdikleri ziyaretten gurur ve onur duyduklarını belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık ise \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin var oluş sebeplerinden biri olan bu şehitlik ve gazilik mertebesi onuru, madalyasıyla şereflenmiş gaziler olarak, Türkiye Cumhuriyeti\'nin bekası için, Türkiye Cumhuriyeti\'nin huzur dolu, mutlu günleri yaşaması için canını vermiş, bir parçasını bırakmış gazilerin bu kutlu gününde sizlerle birlikte olmaktan bizde gurur duyduk\" dedi.

\"DEVLETİN KAYNAKLARI; LÜKS HARCAMALAR İÇİN DEĞİL, GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARIMIZIN HUZURU İÇİN SEFERBER EDİLMELİ\"

Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden, \"Atatürk\'e \'Gazi\' unvanı ve \'Mareşal\' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Devletin kaynakları; lüks harcamalar için değil, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın huzuru için seferber edilmelidir\" paylaşımında bulundu.

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-Yapılan konuşmalar

-Kabulden genel ve detaylar

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

