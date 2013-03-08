Kılıçdaroğlu: Devlet çözüm sürecinde sorunları hukuk çerçevesinde çözmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm süreci ile ilgili, "Devlet, bütün sorunları hukuk içinde çözmek zorundadır. Temel kaygımız bu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Swiss Otel'de düzenlenen toplantıda, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Çözüm sürecinde kadınların önemi ile ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, kadınların barış sürecine katkı vermesi gerektiğini belirterek, ''Hangi anne çocuğunun ölmesini ister? Barış bu toplumun ortak talebidir. Sadece sayın Erdoğan'ın talebi değil. Bütün sorun şu; süreç kendi içinde sağlıklı, toplumun kabul ettiği toplumsal uzlaşmanın sağlandığı bir süreç olacak mı olmayacak mı? Toplumun kaygısı var. Bunların giderilmesi gerekiyor'' diye konuştu.

Devlet, sorunları hukuk içinde çözmek zorunda

Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''İmralı görüşmeleri ile ilgili temel kaygınız nedir?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Hukuk devletiysek bütün kuralların hukuk çevresinde yürütülmesi lazım. Hukukun dışına çıktığınız andan itibaren süreci gayrimeşru bir alanın içine sokmuş olursunuz, batıda da doğuda da kendinizi anlatamazsınız. Devlet, bütün sorunları hukuk içinde çözmek zorundadır. Temel kaygımız bu''

Suriye politikası doğru değil

Kılıçdaroğlu, bazı CHP milletvekillerinin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşmesine yönelik soruya karşılık, hükümetin izlediği Suriye politikasının doğru olmadığını savunarak, "Suriye konusunda, milletvekili arkadaşlarımızın oraya niçin gittiğini bütün dünya biliyor ama Recep Tayyip Erdoğan bilmiyor. Suriye'ye barışın, huzurun gelmesini istiyoruz. O nedenle muhalefetle de iktidar kanadıyla da görüşürüz" şeklinde konuştu.