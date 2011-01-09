-KILIÇDAROĞLU, DEVE GÜREŞLERİNİ İZLEDİ GERMENCİK (A.A) - 09.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ni izledi. Kılıçdaroğlu, Fantasia Oteli'nde düzenlenen Roman Çalıştayı'na katılmak üzere geldiği Kuşadası'nda, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile kahvaltı yaptıktan sonra deve güreşlerini izlemek üzere Germencik'e geçti. Bir süre protokolde oturan Kılıçdaroğlu'na, Germencik Belediye Başkanı Ahmet Yavaşoğlu tarafından poşu ve şapka hediye edilerek, güreş ağası ilan edildi. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, ''Ağalık güzel şey, ama ülke ağası olmamak gerekir'' dedi. Daha sonra İncirliova ilçesinden Aytekin Kaya'ya ait ''Kılıçdaroğlu'' ismi verilen deve protokol önüne getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kılıçdaroğlu'' isimli devenin ''Tito'' adlı deve ile yapacağı karşılaşmayı, programının uymaması nedeniyle izleyemedi. Deveyle ilgili soru üzerine, ''Umarım başarılı olur'' diyen Kılıçdaroğlu, halkı selamlayarak, Roman Çalıştayı'nın yapılacağı Fantasia Oteli'ne geçti.