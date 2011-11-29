Kılıçdaroğlu: Dersimliler ilk kez cumhuriyet tarihinde birinci sınıf yurttaş kimliği kazandı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1937 yılındaki Dersim olaylarıyla ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ın CHP'yi suçlamasına cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP tarihiyle yüzleşsin diyor. O dönemi sadece CHP’nin tarihi olarak görmek için cahil olmak gerekir ama bu da yetmez Recep Tayyip Erdoğan olmak gerekir. Senin reddettiğin tarih hepimizin tarihidir. Günahıyla sevabıyla hepimizin tarihidir. Ama illa ki diyorsan 'Hayır bu CHP’nin tarihidir' biz bunu sahiplenir ve onurla yüzleşiriz. Unutma Dersimliler tarihlerinde ilk kez cumhuriyet tarihinde 1. sınıf yurttaş kimliği kazanmışlardır" dedi.





Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmada, Dersim tartışmalarına değindi.







AK Parti döneminde, ''Cumhuriyet tarihinde görülmemiş partizanlıklar yapıldığını, yapılmaya devam edildiğini'' savunan Kılıçdaroğlu, başta Dersimliler olmak üzere, AK Parti'ye oy vermeyen herkesin ötekileştirildiğini, düşman ilan edildiğini savundu.







Hayatın her alanında ötekileştirme yaşatıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:







''Bırakın onları üçüncü sınıf vatandaş, beşinci sınıf vatandaş yerine bile koymadılar. Sayın Erdoğan, 73 yıl önce Dersim'de yapılan bir başka zulmü, bugün kendisine siper ediyorsa, bugün yaşayan Dersimlilere ettiği zulme, Dersim'in ölüleri arkasına gizlemeye çalışıyorsa, bu hepimizin görüp göreceği en büyük siyasi ahlaksızlıktır. Senin Dersim'de yaşanmış olanlara zerre kadar için yansaydı, o acıları yaşamış insanların çocuklarına beşinci sınıf vatandaş muamelesi yapmazsın. Sayın Başbakan, sen kimi kandırıyorsun, milleti aptal mı zannediyorsun? Dersim cayır cayır yansa senin yüreğin sızlamaz, senin Dersim diye bir derdin yok, senin Cumhuriyete karşı hesapların, düşüncelerin var. Biz onu çok iyi biliyoruz. Başbakan, 'Bu CHP'nin tarihidir, tarihiyle yüzleşsin' diyor. Bu ülkede o dönemi, sadece CHP'nin tarihi olarak görmek için cahil olmak gerekir. Ama sadece cahil olmak yetmez, Recep Tayyip Erdoğan olmak gerekir. Senin reddettiğin o tarih, Cumhuriyet'in tarihidir, senin reddettiğin o tarih hepimizin tarihidir, günahıyla sevabıyla hepimize, bize aittir.''









''Tarihten korkmuyoruz''



Tarihin içinden iyi sayfaları yırtıp, kötü sayfaların ayrılamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Bu Cumhuriyetin tarihidir, CHP buna sahiplensin'' deniliyorsa, bunun Cumhuriyet'in ve CHP'nin tarihi olduğunu söyledi.







''Biz tarihimizden korkmayız, tarihimizle yüzleşmek de bize onur verir'' diyen Kılıçdaroğlu, sadece Cumhuriyet'in tarihini değil, Osmanlı'yı da Selçuklu'yu da sahiplendiklerini belirtti. Tarihten korkmadıklarını, ders aldıklarını, hataları yapmamaya özen gösterdiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, tarihin, ders alma aracı olduğunu kaydetti.





Başbakan Erdoğan'a, ''Unutma, Dersimlilerin tarihinde, ilk kez Cumhuriyet döneminde birinci sınıf yurttaş konumuna gelmişlerdir. Dersimli'ye birinci sınıf yurttaş kimliği kazandıran Cumhuriyet'tir'' diye seslenen Kılıçdaroğlu, ''Eğer bugün Dersimlilerin korkusu varsa o da sahip oldukları kazanımlarının bu Hükümet tarafından ellerinden alınmak istenmesidir. Senin bu özür zincirinin nereye vardığını biz çok iyi biliyoruz. Yalakaların ve yandaşların, nereye götürdüğünü de biliyoruz. Hodri meydan diyoruz, gücün yetiyorsa yap. Ama 9 yıldır adam yerine koymadığın Dersimlileri kendi oyununa alet etme'' diye konuştu.







''Devlet böyle özür dilemez''



CHP Genel Başkanı Kılıçdarolu, demokratik devletlerde, geçmişle hesaplaşma, tarihle yüzleşme olabileceğini belirterek, özür dilemekle devletin, şanından bir şey kaybetmeyeceğini söyledi. Asıl olanın, bugün vatandaşa nasıl davranıldığı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:







''Devlet Dersim'den özür dileyecekse, buyursun dilesin. Fakat Başbakan'ın yaptığı bu değildir, özür dilemiş değildir. Bakmayın yalaka medyanın, özür dilediği lafına. Konuşmasında, 'devletin özür dilemesi gerekiyorsa ve literatürde varsa ben özür diyorum' demiştir. Özür dileme diye bir şey söz konusu değil. Devlet böyle özür dilemez, devlet yaraları sararak, vatandaşın gönlünü okşayarak, onu yücelterek, eski hataları tekrarlamayarak özür diler. Okuduklarını anlamayan yalaka korosuna şunu da söylemek isterim; Devlet hukuki prosedür içinde özür diler, böyle özür dilemez.''





''Sen ağaç kovuğundan mı çıktın?''



Kılıçdaroğlu, daha önce gerçekleri araştırma komisyonu kurulması için bir önerge verdiklerini ancak AK Partililer'in reddettiğini ifade etti.



Vatandaşın, cehenneme giden yolların, iyi niyet taşlarıyla döşeli olduğunu unutmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



''Eğer siz özür dileyecekseniz, adam gibi dileyin. İnsanları devletine karşı kışkırtarak, toplumun bağrında yeni yaralar açarak, kardeşi kardeşe düşman ilan ederek özür dilenmez. Herkes Başbakan'ın üslubuna baksın, konuşmayı bir daha sükunetle okusun. Orada kin, nefret ve intikam duygusundan başka bir şey görmeyecektir. Diyor ki, 'Bu CHP'nin tarihidir'... Peki kardeşim senin tarihin hangisi, sen ağaç kovuğundan mı çıktın? Senin bir geçmişin yok mu senin kökün, kökenin yok mu? Gerçi sen kendi kişisel tarihinin yükünü bile taşıyamıyorsun, kendi geçmişinden utanan birisin. Cumhuriyetin sorumluluğunu taşımak zaten sana ağır gelir, sen onu taşıyamazsın.



Buradan bütün yurttaşlarıma sesleniyorum; tarih siyasetçiler arasında günlük polemik konusu yapılmamalıdır, günlük çekişmelere kurban edilmemelidir. Doğru bir yöntem değildir bu. Sayın Başbakan'ın tarzı ve üslubuyla da tarihle yüzleşilmez. Tarihle yüzleşmek mi istiyorsan CHP'nin teklifini kabul edersin, bir komisyon kurulur, devletin arşivlerini açarsın, saygın tarihçileri görevlendirirsin, araştırırlar, tarihle yüzleşilir. Recep Tayyip Erdoğan, senin bütün hayatında okuduğun kitap sayısı üçü beşi geçmez. Sen bir de kalkmışsın bu millete tarih dersi veriyorsun; sen kim, tarih kim...



Siyasi partiler, kin ve nefret tohumları ekmezler, ulusun bütünlüğünü savunurlar, barışı, huzuru egemen kılmak isterler. Van, Erciş'te insanlar soğuktan titrerken, biz kalkmışız neyin kavgasını veriyoruz. Orada, o soğukta kalan insanlar bizim insanımız değil mi? Sırf o insanların mağduriyetini bu millet görmesin diye böyle tartışmalara girmek doğru mu? AKP'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a ders veriyoruz, okuduğu üç-beş kitap vardı, umarım bizim konuşmaları da okur, ders alır.''



