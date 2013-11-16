Kılıçdaroğlu: Dershanelerin kapatılması pek akıllıca değil

Gülen cemaati ve AKP hükümeti arasında uzun zamandır devam eden "dershanelerin kapatılması" polemiğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Dershanelerin kapatılmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bugünkü şartlar altında dershanelerin kapatılması pek akıllıca bir politika değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dershanelerin özel okula dönüşmesini kolaylaştıracak çalışmalara ilişkin "Dershanelerle ilgili, eğitim sistemiyle ilgili sorun varsa ilgili kişiler oturur tartışır. Dershaneler kapatılacaksa da beraber, akılla mantıkla kapatılır ya da bir önlem alınır ama bugünkü koşullarda dershanelerin kapatılması pek akıllı bir politika değil" ifadesini kullandı.

Çeşitli açılışları gerçekleştirmek üzere Düzce'ye gelen Kılıçdaroğlu, Akçakoca ilçesindeki temasları sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, dershanelerin özel okula dönüşmesini kolaylaştıracak çalışmalara ilişkin soru üzerine, dershanelerin bir sorun olmadığını belirterek, bunun bir sonuç olduğunu söyledi.

Üniversite sınavlarına, milyonlarca gencin girdiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu eğitim sistemi, dershaneleri zorunlu olarak ortaya çıkarıyor. Her anne ve baba, şu veya bu şekilde çocuğunu dershaneye gönderiyor. Ayrıca, bugün dershanelerde binlerce kişi çalışıyor. Öğretmen veya öğretmen olmayan" dedi.

'Vergi veren dershaneler merdiven altına inecek'

Kılıçdaroğlu, sağlıklı gözlem yapmadan, dershanelerin kapatılmasının doğru olmadığını anlatarak, "Anneler ve babalar gönüllü olarak mı göderiyor Hayır. Sistem, çocukları dershaneye göndermeye zorunlu kılıyor. İyi eğitim verilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığının durumu ortada. Siz Milli Eğitim Bakanlığını düzeltmeden, eğitim sistemini düzeltmeden 'dershaneleri kapattım' diyerek eğitim sorunlarını çözeceğinizi mi zannediyorsunuz Birbirimizi kandırmayalım" ifadesini kullandı.

"Rahmetli Özal, dershanelerin kapanması için özel okullara çevrilmesi durumunda 5 yıl vergi muafiyeti getirmişti" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Bu dönemde pek çok dershane kapanıp, özel okula dönmüştü ama daha sonra baktılar ki talep fazla, dershaneler yeniden açıldı. Yasakçı bir şekilde 'dershsaneleri kapattım, öğrenciler itmeyecek' derseniz dershaneler merdiven altına dönüşür. Vergi veren, kişi istihdam eden, sosyal güvenlik pirimine katkı sağlayan pek çok dershane, merdiven altına inecek.Yasakçı anlayıştan kurtulmalıyız. Dershanelerle ilgili, eğitim sistemiyle ilgili sorun varsa ilgili kişiler oturur tartışır. Dershaneler kapatılacaksa da beraber, akılla mantıkla kapatılır ya da bir önlem alınır ama bugünkü koşullarda dershanelerin kapatılması pek akıllı bir politika değil."