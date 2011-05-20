-KILIÇDAROĞLU DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kütahya'ya giderek depremzedeleri ziyaret edecek. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, partisince Balıkesir, Çanakkale ve Afyon'da düzenlenecek mitinglerin ardından Uşak'a, buradan da karayolu ile Kütahya'ya geçeceği bildirildi. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kütahya'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunacağı, ziyaretler yapacağı ve depremzedelerin sorunlarını dinleyeceği kaydedildi.