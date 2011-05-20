T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR ANKARA (A.A)

20 Mayıs 2011 15:55

-KILIÇDAROĞLU DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kütahya'ya giderek depremzedeleri ziyaret edecek. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, partisince Balıkesir, Çanakkale ve Afyon'da düzenlenecek mitinglerin ardından Uşak'a, buradan da karayolu ile Kütahya'ya geçeceği bildirildi.  Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kütahya'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunacağı, ziyaretler yapacağı ve depremzedelerin sorunlarını dinleyeceği kaydedildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24