Kılıçdaroğlu: Deniz Feneri'nin ikinci bölümü yaşanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuştu. Kılıçdaroğlu, 17 Aralık operasyonu ve sonrasında yaşananları Deniz Feneri Davası sürecine benzetti.

"Gelinen aşama Deniz Feneri'nin ikinci bölümü" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , "Biliyorsunuz Deniz Feneri olayında da soruşturulan sonuçta savcılar oldu" değerlendirmesinde bulundu.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun gündeminde hakkında hazırlanan ve Meclis'e gönderilen fezleke de vardı.

CHP Lideri, "Benim fezlekem süratle gelirken bakanların yolsuzluk fezlekesi gelmiyor ve geri iade ediliyorsa, Türkiye 'de yolsuzluk yapanların korunduğunu gösterir" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklu yargılanan Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın serbest bırakılmasını ise "Genel müdürün bırakılması tuzun koktuğunu gösteriyor" sözleriyle değerlendirdi.