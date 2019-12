-KILIÇDAROĞLU: DEMEK Kİ BAZI BAKANLAR YOLSUZLUK YAPTI KÜTAHYA (A.A) - 13.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu çok önemli bir itiraf. Demek ki senin bazı bakanların yolsuzluk yaptı. Sen de o bakanları listeye almadın'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ''CHP iktidara gelirse istikrar bozulur'' düşüncesinin olduğunu belirtti. ''2002 yılında hapishanelerden tutuklu ve hükümlü sayısı 59 bin 459 kişi, yıl 2011 bu sayı 123 bin 416'ya çıkmış'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Sayın Erdoğan'a soruyorum; sen bu ülkeyi hapishaneye döndürdün. Bu yıl içinde 49 yeni hapishane kurdular. 49 hapishane yerine 49 fabrika kursaydın. Buralarda insanlar çalışsaydı, daha mı kötü olurdu? 'İstikrar sürsün' ne demek? Bu düzen devam ederse 123 bin, bir dahaki seçimlerde 233 bine çıkacak. Çoğu bunların icra dosyaları, icradan kaçanlar... Herkes borç batağında... Bir de diyorlar ki; 'CHP iktidar olursa, hepiniz çok borcu var, faizler yükselir o borçlarına katlanır'. Burada söylüyorum; çiftçinin mazotunu 1,5 lira yapacağım. Vatandaşın kafasından en küçük şüphe kalmasın istiyorum. Çünkü bu ülkeyi adam gibi yönetmek istiyorum, halk için yönetmek istiyorum.'' -''DEMİREL BİR TARİH...'' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ülkenin iyi yönetilmediğini ve borç batağı içinde olduğunu, güllük gülistanlık bir tablonun yaşanmadığını iddia etti. ''İşsizlik almış başını gidiyor. Halka doğrular söylenmiyor. Halk aldatılamaya çalışılıyor'' diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Önünde, sağımda ve de solumda camlar yok. Camlara bakıp konuşmuyorum. Camdan değil insan gibi candan konuşuyorum. Beyefendinin önüne iki tane cam koyuyorlar. Metinler camdan geçiyor. Bir oraya bakıyor, bir buraya bakıyor, konuşuyor. Demirel, buna 'fikir fukarası' demişti. Demirel bir tarih... Fikir fukarası olan adama ben ne söyleyeyim Allah aşkına? Gitti Zonguldak'a milletin gözünün içine baka baka 'Karaelmas Üniversitesini biz kurduk' dedi. Yahu insanda biraz vicdan olur. 1992 kurulan bir üniversiteyi Allah aşkına 'ben kurdum' der misiniz? Bu ülkenin temiz yönetime ihtiyacı var. Son alarak bu Recep Bey'in, bir yalanını daha söyleyeyim. Danimarka'nın Başbakanı Rasmussen... Danimarka'da Peygamber Efendimiz'in karikatürleri çizilmişti. Recep Bey, 'Rasmussen'e NATO Genel Sekreteri olması için oy vermeyeceğiz' dedi. Ne yaptı? Gitti tıpış tıpış oy verdi. Şimdi, kim yalan söylüyor, kim söylemiyor? Bu millete doğruları söylemek benim boynumun borcudur.'' Başbakan Erdoğan'ın 10 Mayıs'taki Kütahya mitinginde Hazreti Ömer'in adaletinden bahsettiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, ''Hazreti Ömer, adaletli bir kişidir. Ama bunu söyleyen adam kendi kızının düğün davetiyesini devletin uçağıyla Ürdün'e gönderdi. Hem Hazreti Ömer'in adaletinden bahsedeceksin hem bunları yapacaksın. Benim sözüm var. Onun maskesini indireceğim ve gerçek yüzünü bu millete göstereceğim'' dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Geçen gün Tayyip Erdoğan çok önemli bir şey söyledi. 'Yolsuzluklarla mücadele ediyorum. Bizim partimiz, AK Parti, temiz siyaset söz vererek geldi' dedi. Doğru, bu sözü vererek geldiler ama gereğini yapmadılar. Bugüne kadar bazı bakanlarla ilgili atılmış adımlar varsa bunun gerekçeleri vardır. Bugün birçoğu milletvekili adayı olamadıysa nedenleri vardı. Yani 'yolsuzluk yaptıkları için onları listeye almadım' dedi. Güzel... Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu çok önemli bir itiraf. Demek ki senin bazı bakanların yolsuzluk yaptı. Sen de o bakanları listeye almadın. Kim o bakanlar? Biri geçen dönem Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun... Hayır, ben sayın Ali Coşkun'a kefilim. Ali Coşkun, dürüst, namuslu adamdır. Hangi sebepten listeye giremediğini bilmiyorum. Şimdi asıl sormak istediğim bakanlar şunlar; Kürşat Tüzmen, Sami Güçlü, Hilmi Güler, Kemal Unakıtan. Sizde zerre kadar onur varsa bu kadar ağır konuşuyorum, o bakanlar çıkar hangi gerekçeyle listeye girmediklerini, hanginin, nerede, ne zaman yolsuzluk yaptığını açıklarlar. Vatandaşın bilmeye hakkı yok mu? Kul hakkı yiyenden hesap sormak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun boynunun borcudur.'' -''BÖLGE HALKI SON DERECE RAHATSIZ''- Mitingin ardından setlerinden birinde çökme yaşanan siyanürlü su barajına 5 kilometre uzaklıktaki Köprüören köyünde vatandaşların sorunlarını dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Milletimizin son derece duyarlı olması gereken önemli bir tehlike. Çevre ve Orman Bakanının Kütahya'ya gelip burayı görmemesi büyük bir eksiklik. Arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışıyor. Bölge halkı son derece rahatsız. Onlar da bir an önce önlem alınmasını istiyor. Önlemlerin alınması ve buradaki olayın bir an önce sonlandırılması gerekiyor. Sivil toplum örgütleri de bu olayın bir an önce sonlandırılması için çaba gösteriyor. Kadınları dinledik. Onlar kendi geleceklerinden ve çocuklarının geleceğinden, topraklarından kuşkuya düşüyor.''