-KILIÇDAROĞLU: ''DEĞİŞİKLİK BİR ŞEY GETİRMİYOR'' POLATLI (A.A) - 16.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bir Anayasa değişikliği, halkın çıkarları için bir şey getirmiyorsa, demokrasi getirmiyorsa, Kenan Paşa'nın Anayasası'nın bir uzantısıysa o zaman 12 Eylülde referandumda 'Hayır' diyeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Yalova'yı kapsayan 4 günlük gezisinin ilk gününde, Polatlı Ticaret Borsa'sını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Borsa önünde, parti otobüsünden vatandaşlara hitap etti ve Polatlı'nın tarımın başkenti olduğunu ancak AK Parti'nin 8 yılık iktidarında ciddi kan kaybettiğini söyledi. Üreticinin büyük sıkıntılar içinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Yapılması gereken, herkesin ürettiği ürünün karşılığını alması, alın terinin karşılığının kendisine teslim edilmesidir. CHP iktidarının varlık nedeni budur. Bunun için mücadele ediyoruz'' diye konuştu. Türk çiftçisinin en pahalı elektriği, gübreyi ve mazotu kullandığını belirten Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında mazottan Özel Tüketim Vergisi'ni kaldıracaklarını söyledi. AK Parti'nin, 8 yıllık iktidarında işsizliğin önüne geçemediğini, üreticinin sorunlarını çözemediğini savunan Kılıçdaroğlu, 'Bu iktidar, bunları yaptı. Bizim de yapacağımız bir şey var. Bu iktidardan bunların hesabı sorulacak' dedi. Bu arada vatandaşların ''Halkın umudu Kılıçdaroğlu' şeklinde slogan atmaları üzerine, Kılıçdaroğlu da, ''Sizler benim umudumsunuz'' karşılığını verdi. İktidardan hesap sormak için halkın kendisine yetki vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, sorunların mutlaka çözülmesi gerektiğini, bu sorunları çözecek olanın da CHP olduğunu söyledi. 12 Eylülde yapılacak referanduma da değinen Kılıçdaroğlu, alanda bulunanlara, ''Ankara'nın her yerinde bilbordlar var. '12 Eylülde evet oyu kulanın' diye çağrı yapılmış. Bu Anayasa değişikliği çiftçinin sorunlarını çözüyor mu? Dokunulmazlıkları kaldırıyor mu? yolsuzlukları kaldırıyor mu? İşsizliği bitiriyor mu?' diye sordu. Kılıçdaroğlu, vatandaşların ''hayır'' cevabı vermesi üzerine, ''O zaman oyunuz da hayırlı olsun diyeceğiz. Bir Anayasa değişikliği halkın çıkarları için bir şey getirmiyorsa, demokrasi getirmiyorsa Kenan Paşa'nın Anayasası'nın bir uzantısıysa o zaman 12 Eylülde referandumda hayır diyeceğiz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasını ''Hepinize hayırlı günler diliyorum'' diyerek tamamladı. Daha sonra, buğday yüklü kamyonların bulunduğu bölüme geçen Kılıçdaroğlu, burada üreticilerle sohbet eti ve sorunlarını dinledi. -KILIÇDAROĞLU, DEPREM SİMÜLATÖRÜNDE- Borsa'dan ayrılan Kılıçdaroğlu, Cuma selasının okunduğu sırada parti otobüsünden inerek güzergahında bulunan Çarşı Camisi avlusunda namaz vaktini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda Ak Sigorta ve AKUT tarafından hazırlanan gezici deprem simülatörünü de ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada AKUT'un kurtarma çalışmaları sırasında dil, din, ırk ayrımı yapmadan insanlara yardım ettiğini belirterek, CHP'nin de topluma bu anlayışla yaklaştığını ve hiç ayrım yapmadığını vurguladı.