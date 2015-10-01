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Kılıçdaroğlu: Değerli bir gazeteci önce ölümle tehdit edildi, gerginliğin bu noktaya ulaşması endişe yaratıyor

Kılıçdaroğlu Ahmet Hakan’ı sabahleyin aradığını ifade etti

01 Ekim 2015 13:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Kendisini sabah saatlerinde aradım. Son derece üzgünüm. Değerli bir gazeteci önce ölümle tehdit edildi. Şimdi fiziki saldırıya muhatap oldu. Toplumdaki gerginliğin bu noktaya taşınması bizde ciddi endişeler yaratıyor" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre THY’e ait tarifeli uçakla saat 08.40’da Lyon’a giden Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı VIP salonunda basın mensuplarının Ahmet Hakan’a saldırıyla ilgili sorularını cevapladı. Ahmet Hakan’ı sabahleyin aradığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Son derece üzgünüm. Değerli bir gazeteci önce ölümle tehdit edildi. Şimdi fiziki saldırıya muhatap oldu. Toplumdaki gerginliğin bu noktaya taşınması bizde ciddi endişeler yaratıyor. Medyaya yönelik saldırılar konusunda hükümetin çok dikkatli ve tutarlı adımlar atması bizim en büyük arzumuz. Bu olayın asıl faillerinin bulunması için de güvenlik güçleri üzerine düşen görevi yerine getirmiş olurlar."

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