Kılıçdaroğlu: Darbeciler gibi askerimizi linç edenler de yargılansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "darbeye kalkışan askerler gibi görev verilip sokağa çıkan askerleri linç edenlerin de bulunup yargılanması gerektiğini" söyledi. Kılıçdaroğlu, "erlere yapılanları hiçbir vicdanın kabul edemeyeceğini" savundu. Kılıçdaroğlu, darbe gecesi sivillerin teslim olan askerlere şiddet uygulamasıyla ilgili olarak, “Emir alıp sokağa çıkan erlerin değil talimat veren askerin sorgulanması gerekiyor. Askerin düşürüldüğü durum hiç hoş değil. Hukuka uyulmalı” dedi.

Darbecilerin ağır suç işlediğini belirten Kılıçdaroğlu, bundan sonra dikkat edilmesi gereken konuları Sözcü'den Saygı Öztürk'e şöyle anlattı:

"Devlet kin beslemez"

"Türkiye hukukun üstünlüğüne inanan ve bu konuda güven veren bir ülke olmak istiyorsa darbe sonrası kararları ve uygulamaları hukuka uygun yapmak zorundadır. Devletin kin beslemediğini, besleyemeyeceğini, ön yargılı olmadığını, olmaması gerektiğini hepimizin bilmesi gerekir. Suçlular yasaların öngördüğü kurallar içinde yargılanmalıdır.

"Ordumuza güveniyoruz"

"Askerlerin düşürüldüğü durum hiç hoş değildi. Sonuçta biz ordumuza güveniyoruz ve onun için de bazılarının linç edilmek istenmesini ve perişan pozisyonlara düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Yapılması gereken talimat verenin sorgulanmasıdır.

"Eğer bir yargıç, savcı görevini yaparken belli bir merkezden aldığı talimatları yerine getirmek istiyorsa bunun yargıçlığı, savcılığı mutlaka sorgulanmalı. Yani bazı haksızlıklara yol açarsa bu da doğru değildir."