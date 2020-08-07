Kılıçdaroğlu'dan partililere 'İnce' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı tartışmalarına ilişkin tepkisiz kalınması talimatı verdi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun İnce nedeniyle partiden olası kopuşları engellemek için Hakkı Suha Okay’ı MYK’dagörevlendirerek mesaj verebileceği dile getirilirken; Bülent Tezcan’a da görev vererek İnce’ye yönelik net bir çıkış yapabileceği de değerlendiriliyor.

CHP sessizliğini korurken, Muharrem İnce cephesinde de görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre, İnce’nin mevcut bazı belediye başkanlarıyla temas kurduğu belirtiliyor.

İnce’nin doğrudan bir açıklama yapmaması durumunda CHP içinde sessiz kalınması eğiliminin sürmesi bekleniyor. Parti kaynakları bu hafta sonu gerçekleşecek parti meclisi (PM) toplantısında Kılıçdaroğlu’nun bu konuda dolaylı bir mesaj verebileceğini öne sürülüyor.