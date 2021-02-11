Kılıçdaroğlu'dan 'Enis Berberoğlu' açıklaması: TBMM'ye dönüşü memnuniyet verici

Enis Berberoğlu hakkındaki mahkeme yazısı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu ve böylece Berberoğlu milletvekilliğini yeniden kazandı.

TIKLAYIN - CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden milletvekili oldu

Berberoğlu'nun yeniden parlamentoya dönmesine ilişkin Bolu'da açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet galip geldi"

"Adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Süreci gözden geçirdiğimizde sayın Berberoğlu, beraat ile müebbet arasıda yargılandı. Bazı mahkemeler beraat, bazı mahkemeler müebbet kararı verdi. Nasıl bir yargı, nasıl bir anlayış ve etkilenme... Politik gücü de görüyoruz burada ama adaleti de görüyoruz. Sonuçta adalet galip geldi.

"Mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum. Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı. Bir gelenek de oluşturdu aslında. Bir kişinin milletvekilliğinin düşmesi ve yargı kararıyla parlamentoya dönmesi Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bir olay."

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de verdiği kararla, Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar vererek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uyulması yönünde karar verdi.

Öte yandan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen Enis Berberoğlu, fezlekeye itirazda bulundu.

Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye dilekçe sunularak, "9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan işbu fezlekenin bila ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir" denildi. Dilekçede, "usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi" talep edildi.