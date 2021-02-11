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Kılıçdaroğlu'dan 'Enis Berberoğlu' açıklaması: TBMM'ye dönüşü memnuniyet verici

"Mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum"

11 Şubat 2021 17:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğine dönüşüne ilişkin "TBMM'ye dönüşü memnuniyet verici" dedi.

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