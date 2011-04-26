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Politika

KILIÇDAROĞLU: DAHA BÜYÜK GÖTÜRECEKSİNİZ   BEYŞEHİR (A.A)

26 Nisan 2011 23:01

-KILIÇDAROĞLU: DAHA BÜYÜK GÖTÜRECEKSİNİZ   BEYŞEHİR (A.A) - 26.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sen demiyor muydun, 'Büyük düşünün'... Ne demek? 'Büyük götürün' anlamında. Büyük götürüyorsunuz kardeşim. Ustalık döneminde daha büyük götüreceksiniz'' dedi.  Seydişehir'den seçim otobüsü ile Beyşehir kent merkezine gelen Kılıçdaroğlu, vatandaşları selamladı.  Kılıçdaroğlu daha sonra seçim otobüsünden Beyşehir Belediyesi İş Merkezi önünde toplanan partililere seslendi.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında bir mitingde yaptığı konuşmasından dolayı dava açtığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:  ''(Aile sigortasının kaynağını nereden bulacaksını) diye sordular. Bir mitingde dedim ki, 'Kaynak ben, memlekette kaynak çok. Sizin yürüttüklerinizin yarısını tasarruf etsek, milletin karnı doyar, bir de üstelik milleti kalkındırırız' dedik. 'Vay efendim' demiş. E, sen demiyor muydun, 'Büyük düşünün'... Ne demek? Büyük götürün anlamında. Büyük götürüyorsunuz kardeşim. Ustalık döneminde daha büyük götüreceksiniz. Dava açmış.'' Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından seçim otobüsünden inerek vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir adam, Kılıçdaroğlu'ndan akülü araba istedi.  Kılıçdaroğlu, daha sonra Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'dan Ankara'ya gitmek için özel helikopterle alandan hareket etti.

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