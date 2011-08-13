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Kılıçdaroğlu da Somali'ye gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bayramın birinci günü Somali'ye gitmeyi düşündüğünü söyledi.

13 Ağustos 2011 03:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'dan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açlığın her gün şiddetlendiği Somali'ye gitmeye karar verdi.


Kılıçdaroğlu, Somali'ye gitmek için geçen hafta Dışişleri Bakanlığı ile bir görüşme yaptıklarını, Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı bilgiler geldiğini söyledi.


Kılıçdaroğlu daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali ile görüştüğünü belirterek, ''Dışişleri Bakanlığı, Somali için güvenlikli bir alan olmadığını ancak havaalanında bazı bağışların teslim edilebileceğini söyledi. Ancak biz görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bayramın birinci günü Somali'ye gitmeyi düşünüyorum'' dedi.


İstanbul'da temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, Suriye'yle ilgili hükümete eleştirilerde bulundu.


Kılıçdaroğlu, ''Türkiye Cumhuriyeti, kendi komşusunun içişlerine karışmamalı. Tehdit ve şantaj söylemleri geliştirmemeli. Bu Türkiye'ye yakışmıyor'' dedi.


Türkiye kendi komşularıyla ilgili olarak bir politika geliştirecekse, bu politikayı özgür iradesiyle geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Bu politika, batının egemen güçlerinin dayattığı bir politika olmamalı. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Türkiye'nin kuruluş iradesine yakışmıyor. Bütün mazlum ülkeler Türkiye'yi örnek almışlardır. Şimdi biz mazlum ülkelere örnek olmak yerine egemen ülkelerin taşeronluğuna soyunuyoruz. Bu doğru değildir. Biz şu veya bu rejime değil, biz demokrasiye, özgürlüğe, insan haklarına saygı duyan her rejimi destekleriz. Bunlara destek vermeyenlere de destek vermeyiz'' şeklinde konuştu.

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