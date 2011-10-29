-Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimiz BURSA (A.A) - 29.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimiz. Düşünün o çocuklar şiirler ezberlemişler, okullarında okuyacaklar, konuşmalar yapılacak. Cumhuriyetin ne kadar güzel bir şey olduğu anlatılacak ama yasak getirdiler'' dedi. Kılıçdaroğlu, merkez Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen ''Cumhuriyet Yürüyüşü''ne katılmak üzere geldiği Bursa'da CHP İl Başkanlığı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhuriyetin, Büyük Önder Mustafa Kemal'in yaptığı en büyük devrim olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Kendisi söylüyor; 'benim en büyük eserim, Türkiye Cumhuriyeti'dir' diyor. Cumhuriyet özgür insan yaratmaktır, düşünen insan yaratmaktır, sorgulayan insan yaratmaktır. Kul değil özgür birey yaratmaktır. Cumhuriyet budur. Yine kendi ifadesiyle 'Cumhuriyet fazilettir' der. Yani, 'Cumhuriyet erdemdir' der'' diye konuştu. Cumhuriyetin hedefinin erdemli insan yetiştirmek olduğunu vurgulayan, CHP lideri, şunları söyledi: ''Yine Mustafa Kemal'in söylemiyle; 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir'. Yani bu toplumda eşit yurttaş yaratmaktır. Herkesin devletle ilişkilerinde özgür olabileceği bir düzeni yaratmaktır Cumhuriyet. Bu çerçeveden baktığınızda şehitlerimizin ve Van depreminde yaşamını yitiren yurttaşlarımızın elbette ki acıları büyüktür. Elbette ki bu acıları paylaşacağız. Ama az önce de söylediğim gibi Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesiyse, tasada ve kıvançta beraber olmak zorundayız. Yani Cumhuriyet, her zamankinden daha fazla bu bayramda bu günlerde bizim Van'ı ve Erciş'i düşünmemiz demektir Cumhuriyet. Oradaki yurttaşları düşünmemiz demektir Cumhuriyet.'' -''Gurur tablosu''- Resm-i geçitlerde askerlerin, öğrencilerin, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Kızılay gibi pek çok sivil toplum kuruluşunun geçit yaptığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bunun da bir gurur tablosu oluşturduğunu belirtti. ''Siz bu gurur tablosunu halkın önünden çekiyorsunuz. Bunlar doğru anlayış değildir'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Siz okullardaki törenleri yasaklıyorsunuz. Hangi akılla hangi mantıkla, hangi Cumhuriyet anlayışıyla yasaklıyorsunuz. Yasakçı bir düzen olabilir mi? Cumhuriyeti en üzüntülü olduğumuz günlerde de en sevinçli olduğumuz günlerde de kutlayacağız. Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimiz. Düşünün o çocuklar şiirler ezberlemişler, okullarında okuyacaklar, konuşmalar yapılacak. Cumhuriyetin ne kadar güzel bir şey olduğu anlatılacak ama yasak getirdiler. Yasağı getirenler akşam düğüne gidiyorlar, yasak değil. Derneğe gidiyorlar, yasak değil. (Cumhuriyet'i analım), (efendim yasak)'' Bu kafa Cumhuriyeti anlamamış kafadır. Bu düşünce Cumhuriyeti anlayamamış olan düşüncedir. Cumhuriyet farklı bir şeydir. Cumhuriyet tasada ve kıvançta beraber olmaktır. Cumhuriyetin özelliği budur. Eğer bu özelliği kavrayamamışlarsa yasakçı bir anlayışla 'efendim Cumhuriyet törenleri yasaklandı'. Niye yasaklanıyor arkadaşlar?''