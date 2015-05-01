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Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığını bilmeli

ODTÜ'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, '200 yıllık parlamenter sistemimiz var, nasıl oldu da bu 13 yılda kayboldu' dedi

01 Mayıs 2015 22:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, asgari ücretle çalışanların sıkıntılarına değinen Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim vaatlerini eleştiren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili olarak, "1500 lira vereceğiz diyoruz, “bu ücretli için zulümdür” diyor. Sen kaç lira alıyorsun? 13 bin lira alıyorsun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Ben bu ülkede asgari ücretle çalışanların hangi koşullarda yaşadığını bilen biriyim. Çünkü ben oğluma telefon açıp oğlum 'paraları sıfırla' demiyorum. Bir simit bir çay hesabı yaptım. Bir aile sadece bir çay ve simit yese 900 lira yapıyor. Geriye 49 lira kalıyor. Bunu bilmeyen biri çıkıp asgari ücret 1500 lira olacak diye felaket senaryosu yazıyor. Asgari ücreti biz bilmiyormuşuz. Hiç meraklanmasınlar biz asgari ücreti de sizin ne mal olduğunuzu da biliyoruz. 1500 lira vereceğiz diyoruz, 'bu ücretli için zulümdür' diyor. Sen kaç lira alıyorsun? 13 bin lira alıyorsun. 

"Sayın cumhurbaşkanı ile beni muhatap etmeyin dedim. Namus ve dürüstlük nedir neden cumhurbaşkanına sormuyorsunuz, o yemin etti, neden bana soruyorsunuz. Demokrasiyi kim bitirdi, oturup masalarda milletvekili listelerini kim hazırladı. Neden milletin vekilini millet seçmiyor. 200 yıllık parlamenter sistemimiz var nasıl oldu da 13 yılda kayboldu. Biz bu ülkede siyasette kavga istemiyoruz. Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığını bilmeli, başbakan başkanlığını bilmeli ana muhalefet lideri de ana muhalefet liderliğini bilmeli."

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