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'Kılıçdaroğlu CHP'yi değiştirdi'

ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, dünkü sayısında CHP'nin seçim beyannamesini ele aldı.

27 Nisan 2011 03:00

T24 - ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, dünkü sayısında CHP'nin seçim beyannamesini ele aldı. Journal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin görünümünü tamamen değiştirdiğini yazdı. 

Gazete, “Türkiye’nin ana muhalefet partisini eleştirenler bile yeni seçim beyannamesi karşısında hoş bir sürprizle karşılaştıklarını itiraf ediyor” ifadesini kullandı. Ayla Albayrak’ın kaleme aldığı haberde, CHP’nin Kılıçdaroğlu’nun liderliğinden önce kendisini ‘AKP’den geldiğini iddia ettiği İslamcı tehdide karşı katı laik ve milliyetçi bir siper’ olarak konumlandırdığı, ancak bu stratejinin işe yaramadığı belirtildi. WSJ haberine şöyle devam etti: “Dolayısıyla, partinin aday listesinden tutucu ve isteksiz kişileri çıkarmasının ardından, Kılıçdaroğlu partiyi geçmişte reddeden seçmenleri, yani Kürtleri ve liberalleri kendisine çekecek bir seçim beyannamesini ortaya koydu.”




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