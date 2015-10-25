Kılıçdaroğlu: Kimsenin tatilini kısıtlamıyorum ama 1 Kasım'da sandığa gidin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kimsenin tatilini kısıtlamıyorum. Efendim 1 oyum var 1 oyla ne olur? 1 oy altın değerindedir. 1 oy Türkiye’nin demokrasisinin gelişmesini katkıdır. Basın özgürlüğüdür, kadın erkek eşitliğidir. Hepimiz gidip oylarımızı kullanacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu partisinin Eskişehir mitinginde konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları:

21. yüzyılda yasak mı olur Allah aşkına. Televizyonları yasaklıyorlar. Bir politikacının alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Bunları anlatmamın nedeni şu. Geçmişte şu veya bu partiye oy vermiş olabilirsiniz ama bunları düşünme zamanı. Sizden isteğim kesinlikle 1 Kasım’da sandığa gidin. Kimsenin tatilini kısıtlamıyorum. Efendim 1 oyum var 1 oyla ne olur? 1 oy altın değerindedir. 1 oy Türkiye’nin demokrasisinin gelişmesini katkıdır. Basın özgürlüğüdür, kadın erkek eşitliğidir. Hepimiz gidip oylarımızı kullanacağız.

CHP Türkiye’nin kurucusu partisidir. Ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz. Türkiye nereye gidecek? Böyle bir anlayış olamaz. 13 yıl yetki verdiniz, tek başlarına yönetiyorlar. Yönetemiyorlar artık. Bir siyasi parti sorun olmaya başlamışsa o ülkenin sorunlarını çözemez. Ne diyorlardı 7 Haziran’da önce sakın ha CHP’ye oy vermeyin dolar artar, işsizlik artar faizler artar diyorlardı. Allah gördü ya hepsi bunların zamanında oldu.

Benim kredi kartı borçları tüketici faizlerine uygulanan faizleri silme sözüm var. En az yüzde 80’ini sileceğim vatandaşı borç batağından kurtaracağım. Biz milyonlarız ayrışmışız, bölünmüş. Huzuru ve refahı isteyenlerin birleşmesi lazım. CHP’nin çatısı altında birleşmesi lazım. bir ülkede 22 milyon yoksul olmaz arkadaşlar. Ayda 300 lirayla geçiniyorlar. O çocuklar nasıl yağacak arkadaşlar o çocuklar bizim çocuklarımız değil mi?

Bir şeyi sakın unutmayın Davutoğlu Saray’a çalışır Kılıçdaroğlu halka çalışır. Sizin için çalışacağım. Sizin için alın teri dökeceğim.