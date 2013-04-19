Kılıçdaroğlu: CHP'nin kendi içinde tutarlı politikalara ihtiyacı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin bölündüğü iddialarıyla ilgili olarak, "Belli medya gruplarına bakacak olsaydık, CHP çoktan darmadağın olmuştu. Bizim bölünme kaygımız yok" dedi.

Akşam gazetesinden Çiğdem Toker, Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç'ın istifasının ardından, Uşak Milletvekili Dilek Akagün'ün disipline sevk edilmesiyle hareketli bir gün yaşanan CHP'de, tabloyu anlamak amacıyla Kılıçdaroğlu'nu aradığını fakat, istifalar hakkındaki soruları Kılıçdaroğlu'nun "Girmek istemiyorum" şeklinde cevapladığını belirtti.

Çiğdem Toker'in Kemal kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşinin (19 Nisan 2013) bir bölümü şöyle:

"Siyasetin kuralları çoğu kez yazılı değildir. Parti kültürü de bunlardan biri. Parti kültürü kolay oluşmuyor. Böyle baktığımızda, bizim kendi içinde tutarlı, daha dikkatli politikalara ihtiyacımız var. Herhangi bir ayrım yapmadan söylüyorum; arkadaşlarımızın tümünün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak davranması lazım. Olaylara daha serinkanlı ve sağlıklı bakabilmek gerekiyor. Bu süreçle ilgili olarak, herkes sorumluluklarına göre davranmalı. Yurttaşların kafasında büyük kaygılar var. Ana muhalefet partisi olarak biz de bu süreci yakından izliyoruz ve aynı kaygılar bizim için de geçerli.

"Zaman zaman belli medya grupları arasında yazılıp çiziliyor. Onlara kalsaydı, CHP darmadağın olmuştu. Böyle kaygı hissetmiyoruz. Her hafta sonu Türkiye'nin bir yerindeyiz. Ülkenin en çalışan partisiyiz. Daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Zaman zaman bu tür söylemler dile getirilse de hiç ciddiye almıyoruz."