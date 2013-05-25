Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Reyhanlı'ya gitmek için ABD'den yeni mi izin aldın?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP heyetini Şam’a götüren kişiler arasında Reyhanlı saldırısının faili olduğu yönündeki sözlerine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben onlara ‘arabayla değil, deveyle gidin’ dedim. Deveyle gitselerdi o zaman da diyeceklerdi ki, “Bu develer Esad’ın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 51 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yaptığı ziyaretin gecikmesini eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, “51 kişi hayatını kaybetti, Reyhanlı kan gölüne döndü beyefendi ancak bugün gidiyor. Ne oldu? ABD’den yeni mi izin aldın?” dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP heyetini Suriye Devlet Esad'la görüşmeye Reyhanlı şüphelisinin götürdüğü iddialarına da tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Neymiş bir şoför, CHP heyetini Suriye’ye götürmüş. Ben o heyete dedim ‘Arkadaşlar arabayla gitmeyin, deveyle gidin’ diye. Deveyle gitselerdi, o zaman da diyeceklerdi ki, ‘Bu develer de Esad’ın devesi’ diye. Sen bize asla ve asla leke atamazsın. Biz temiz insanız, düzgün insanız. Kul hakkı yemeyiz, kan dökmeyiz, haram yemeyiz, haramzade değiliz.”