Kılıçdaroğlu, CHP'li muhaliflere sert çıktı

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün'ün Dersim ile ilgili sözlerini basın toplantısıyla eleştiren CHP'li muhalif kanattan Haluk Koç ve 11 arkadaşına sert çıktı. Partide bir disiplin olduğunu ve herkesin o disipline uyması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Demokrasi herkesin düşündüğünü özgürce söylediği bir rejimdir ama disiplin içinde söylediği bir rejimdir. Disiplinsizlik olmaz'' ifadelerini kullandı.



CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Bursa'dan gelen medya temsilcilerini kabul ettiği belirtildi.



Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun kabulde gündeme ilişkin soruları da yanıtladığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün açıklamalarının hatırlatılması üzerine, ''Dersim olayı bizim tarihimizde önemli olaylardan birisi. Bunu biz söylemiyoruz. Yani tarihçilerin ortak kanaati bu yönde. Zamanlama olarak bir siyasetçinin geçmişte tarihte yaşanmış olayları bugünün politikası içinde işlemesini çok doğru bulmuyorum. Onu tarihçiler incelerler. Örneğin sayın Başbakan dedi ki, 'Dersim arşivlerini açıklayacağım.' Ben de çıktım dedim, 'Başbakansın çık açıkla. Bizde gerçekleri öğrenelim.' Açıklamayan o. O nedenle geçmişteki olayların günümüze taşınarak, o günün koşullarından soyutlanarak bugünkü koşullara indirgenip sorgulanmasını çok doğru bulmuyorum. Ama tarihçiler girerler, araştırırlar, bizler de gerçekleri öğreniriz. İşin özü bu'' yanıtını verdiği belirtildi.



Kılıçdaroğlu'nun, ''Aygün'ün savunmasının alınacağının ve bir grup CHP'li milletvekilinin bildiri sunmasının'' hatırlatılarak, bundan sonraki sürecin sorulması üzerine de şunları kaydettiği bildirildi:



''Şöyle bir haber vardı gazetelerde. Dersim olayları dolayısıyla Atatürk'ü suçlayan bir ifadesinin yer aldığı bize söylendi ve gazetelerde de böyle bir haber yer alınca o nedenle kendisinden bir savunma almaya karar verdik. Ama kendisi grubun kapalı toplantısında böyle bir ifadeyi kullanmadığını söylemiş. Ben (KKTC'de Cumhuriyet Bayramı törenlerindeydim ) o toplantıda yoktum. Önce şunu söyleyeyim. Kapalı grupta konuşulan bir konunun daha sonra medyanın önüne taşınarak bir bildiri halinde sunulmasını kabul etmiyorum. Hele hele Grup Başkanvekilliği'nden izin alınmadan böyle bir toplantının yapılmasını uygun görmüyorum.

Bu partide bir disiplin olacaktır. Herkes o disipline uyacaktır. Demokrasi herkesin düşündüğünü özgürce söylediği bir rejimdir ama disiplin içinde söylediği bir rejimdir. Disiplinsizlik olmaz. Ben bu partiye özgürlüğü ve demokrasiyi getireceğim derken sözlerim kaosu getireceğim anlamı taşımamalıdır. Herkes düşüncesini kapalı oturumda söylemiştir, tartışılmıştır mesele bitmiştir. Onu medyanın önüne taşıyıp oradan acaba biz neler elde edebiliriz gibi bir anlayışla yola çıkanları samimi Cumhuriyet Halk Partili bulmuyorum. Onlar için de gereği yapılacak. Grup Başkanvekillerimiz gereğini yapacaklar.''