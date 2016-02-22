Kılıçdaroğlu CHP teşkilatlarına 'erken genel seçime hazır olun' talimatı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olası bir erken seçim ve 3 yıl sonra yapılacak yerel seçimler için teşkilata hazırlı olunması talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, İstanbul’da önceki gün bir araya geldiği il teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarına 2019 hedefini “Bizim aldığımız belediyeleri değil, komşu, çevre belediyeyi nasıl alacağınızı düşünmelisiniz. Stratejik düşünün ve komşu ilçeleri örgütleyin” dediği öğrenildi.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, hafta sonu CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği ve İstanbul’daki il yönetimi, ilçe başkanları, partili belediye başkanları ile milletvekillerinin katıldığı Çalışma ve Değerlendirme Toplantıları’nda konuştu. Toplantının basına kapalı bölümünde partililerle “CHP’nin 2019 hedefini” açıklayan Kılıçdaroğlu, partideki ‘yenilenme’ çerçevesinde benimsenen ‘yeni örgütlenme modeline yönelik vizyonu’ açıkladı.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, önceki günkü toplantıda özetle şu mesajları verdi:

''Stratejik düşünün''

“Kadıköy’ü, Beşiktaş’ı CHP zaten alıyor. Ama bizim için önemli olan aldığımız belediyelerle yetinmek değil, periferindeki belediyeleri de alabilmek olmalıdır. Örneğin, Kadıköy Belediyesi bizde, Üsküdar’ı az bir farkla kaybettik. O zaman Kadıköy Belediyesi, Üsküdar’ı nasıl kazanabileceğine kafa yormalı. Ataşehir, Ümraniye Belediyesi’ni nasıl kazanabileceğimize kafa yormalı. Belediyesi bizde olmayan ilçelere yönelik çalışmalar yapmalı, proje üretmeliyiz. Stratejik düşünün periferdeki belediyeleri alamıyorsanız bile oyunuzu artırın.

Hedef İstanbul Büyükşehir

Birlik ve beraberlik içinde, disiplinli çalışırsak 2019 Yerel Seçimleri’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni alırız…

''Hizmetlerinizi anlatın''

CHP’li belediyeler çok önemli hizmetlere imza atıyor ancak bunu pazarlayamıyoruz, anlatamıyoruz. AKP pireyi deve diye satarlarken, biz deveyi pire diye satamıyoruz. Çalışmalarımızı kamuoyuna anlatmanın yolunu bulmalıyız. Özellikle de bizim kazanamadığımız bölgelerde yaşayanlara bunu anlatmalıyız.

Dedikoduya savaş açtı

Artık bu parti içerisinde dedikodu mekanizmasının sona ermesi gerekiyor. Özellike teşkilat yöneticilerine sesleniyorum ‘Dedikodu yapanı partide barındırmayın’.. CHP’de eskisi gibi çatlak sesler çıkmıyor. Teşkilatlarımızda dedikodu yerine, politika konuşulmalıdır. Bunu sağlamak da teşkilat yöneticilerinin görevidir. Politikanın ve ideolojinin tartışıldığı yerde dedikodu olmaz. O nedenle biz bir dava partisi olacağız ve iktidar için çalışmayana aramızda yer vermeyeceğiz.

''Gençleri örgütleyin''

Üniversiteli gençler arasında CHP’yi destekleyenlerin oranı yüzde 40 seviyesinde. Az oy aldığımız gençlik kesimine yönelik özel çalışmalar geliştirmemiz ve gençlerle tanışmamız lazım.”