Kılıçdaroğlu: At çiftliğine para buluyorsun, sıra emekliye gelince para yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda tartışma konusu olan seçim vaatlerine ilişkin olarak, "Dedim ki emekliye birer maaş ikramiye vereceğiz. Kıyameti kopardılar. Sen demiyor muydun Türkiye en zengin 20 ekonomisine girdi diye" dedi. "Sen kaçak sarayına para buluyorsun" diyen Kılıçdaroğlu, "2 milyon suriyeliye 5,5 milyar dolar para buluyorsun. At çiftliğine para buluyorsun. Sıra emekliye gelince para yok. Ben ne diyorum. Emekliye de para var, vatandaşa da para var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin Niğde mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Kamyon şoförü kardeşlerime sesleniyorum. Diyelim ki kamyonunuzu yenileyeceksiniz, 6 ayda yapamadınız, K1 belgenizi elinizden alıyorlar. Yeniden araç alırsanız dünyanın parasını ödeyeceksiniz. K1 belgesini de elinden almayacağız. İstediği zaman yenileyecek, K1 belgesi de yenilenmeye ihtiyaç duyulmadan kullanacak.

Dedim ki emekliye birer maaş ikramiye vereceğiz dedim. Kıyameti kopardılar. Sen demiyor muydun Türkiye en zengin 20 ekonomisine girdi diye.

Sen kaçak sarayına para buluyorsun, 2 milyon suriyeliye 5,5 milyar dolar para buluyorsun. At çiftliğine para buluyorsun. Sıra emekliye gelince para yok. Ben ne diyorum. Emekliye de para var, vatandaşa da para var.

'Mazotta vergiyi sıfırlayacağım'

Ne diyorlar parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Zaten devlet ödüyor, taşeron işçilere ödüyor, biz ne yapıyoruz aradan köle tüccarını kaldırıyoruz. Bu kadar basit. Gidip propaganda yapıyorlar. CHP imam hatip okullarını kapatacakmış. Yahu niye kapatalım? İmam hatibi kuran, diyaneti kuran zaten CHP.

Ankara'daki beyler duysunlar. Sen elmasta, incide, yakutta vergiyi sıfırladın. Ben de mazotta sıfırlayacağım ne var bunda?