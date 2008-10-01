Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul adayı mı?

AKP ile yolsuzluk savaşında öne çıkan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı olarak gösterilmesinin düşünüldüğü iddia edildi.



Yolsuzluk savaşında önder isim



AKP ile yolsuzluk savaşında öne çıkan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı olarak gösterilmesinin düşünüldüğü iddia edildi. CHP kulislerinde bu konuşulurken, parti, Kılıçdaroğlu ile birlikte İstanbul'da 14 yıllık AKP iktidarını sileceği düşüncesinde.



2009 yerel seçimlerinde CHP’de son dönemin en popüler ismi Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’dan adaylığı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. CHP yönetiminde ve tabanında AKP’li Dengir Fırat ile girdiği düellodan “galip” ayrıldığı yorumları yapılan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının İstanbul örgütü tarafından da çok arzulandığı ortaya çıktı. Baykal’a yakın bazı CHP kurmayları basın mensuplarına ve deneyimli kamuoyu önderlerine, “Kılıçdaroğlu İstanbul’a iyi olmaz mı?” sorusunu yönelterek nabız yokluyor.



Adı Şahinoğlu’ndan çok geçiyor



Eski Genekurmay Başkanı Büyükanıt’a alınan trilyonluk zırhlı Audi, Şaban Dişli’ye yönelik belgeli, etkin muhalefeti ve son olarak AKP’nin ikinci adamı Dengir Fırat’ın ortağı olduğu şirket hakkında birbiri ardına patlattığı belgelerle yıldızı iyice parlayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi, İstanbul için İlhan Kesici ve eski İTO Başkanı Atalay Şahinoğlu’ndan bile çok konuşuluyor.



Tunceli kökenli bürokrat



Kılıçdaroğlu’nun Tunceli kökenli olması, başarılı bürokrat geçmişi, yıpranmamış ismi ve Alevi-aydın-Kürt seçmene de sıcak gelmesi önemli avantajları olarak değerlendiriliyor.



