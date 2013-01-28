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Kılıçdaroğlu: CHP içerisindeki gerginliği medya abartıyor

Kılıçdaroplu, partisine yönelik eleştirilere 'AKP'yi eleştirmeyenler CHP'yi eleştirerek görevlerini yerine getiriyor' sözleriyle yanıt verdi

28 Ocak 2013 14:46

CHP'de yenilikçilerle ulusalcılar arasında yaşanan ve İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in sözleriyle zirveye çıkan tartışma sürüyor.

Akşam gazetesinde siyasi kulislere dayandırılan bir iddia yer aldı. İddiaya göre, Yeni CHP yönetimine mesafeli duran bir grup ulusalcı milletvekili, partilerinden istifa ederek Meclis'te İşçi Partisi adına grup kuracak. Bu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV’de Nilgün Balkaç’ın soruları yanıtlarken bu iddiaya yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in "Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz" sözleri üzerine partisinde başlayan gerginliği medyanın abarttığını öne sürdü. Bu sözlere tepki olarak Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın istifasının ardından kendisine ve partisine yönelik eleştirileri ise "AKP'yi eleştirmeyenler CHP'yi eleştirerek görevlerini yerine getiriyor" sözleriyle değerlendirdi. Bu gerginliğin ardından partideki ulusalcıların CHP'den ayrılarak İşçi Partisi'ne katılacağı iddialarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Böyle bir algı yok" diye konuştu. Bu olayların ardından partinin yeni bir strateji yürüteceğini belirten CHP lideri, bu yaklaşımı yarın grup toplantısında açıklayacağını kaydetti.

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