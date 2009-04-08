Kılıçdaroğlu: CHP değişmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP’nin oylarını büyük oranda artıran Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Deniz Baykal’a, "Değişim şart" tavsiyesinde bulundu.

CHP'nin dün yapılan grup toplantısında Baykal’la yan yana oturan Kılıçdaroğlu, seçimlere ilişkin raporunu da sundu. Kılıçdaroğlu, "Kadınlarımızın ve gençlerimizin partimize yönelik anlamlı bir ilgisi var. Bu ilgi kendisini seçim sonuçlarında gösterdi. Bu ilginin devamlılığı, bundan sonra atacağımız adımlara bağlı. Partimiz bir yandan gençleşmeli bir yandan da kadınların partimizde siyaset yapmalarının önündeki örgütsel engeller kaldırılmalı" dedi.



Kılıçdaroğlu, CHP’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki düşük oy oranıyla ilgili çözüm yolunu ise şöyle açıkladı: "İstanbul deneyimi göstermiştir ki CHP’nin, Kürt ve muhafazakar seçmenden oy alamama gibi bir sorunu yoktur. Ancak, CHP aynı performansı bölgede gösteremiyor. Bu nedenle, parti bölgeye yönelik ilgisini daha sıcak tutmalıdır. Milletvekillerimiz ve yöneticilerimiz, bölge illerine daha sık gitmeli, halkla doğrudan temas kurmalıdırlar."