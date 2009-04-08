T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu: CHP değişmeli

İstanbul'da CHP’nin oylarını artıran Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal’a, 'Değişim şart' tavsiyesinde bulundu

08 Nisan 2009 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP’nin oylarını büyük oranda artıran Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Deniz Baykal’a, "Değişim şart" tavsiyesinde bulundu.

CHP'nin dün yapılan grup toplantısında Baykal’la yan yana oturan Kılıçdaroğlu, seçimlere ilişkin raporunu da sundu. Kılıçdaroğlu, "Kadınlarımızın ve gençlerimizin partimize yönelik anlamlı bir ilgisi var. Bu ilgi kendisini seçim sonuçlarında gösterdi. Bu ilginin devamlılığı, bundan sonra atacağımız adımlara bağlı. Partimiz bir yandan gençleşmeli bir yandan da kadınların partimizde siyaset yapmalarının önündeki örgütsel engeller kaldırılmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki düşük oy oranıyla ilgili çözüm yolunu ise şöyle açıkladı: "İstanbul deneyimi göstermiştir ki CHP’nin, Kürt ve muhafazakar seçmenden oy alamama gibi bir sorunu yoktur. Ancak, CHP aynı performansı bölgede gösteremiyor. Bu nedenle, parti bölgeye yönelik ilgisini daha sıcak tutmalıdır. Milletvekillerimiz ve yöneticilerimiz, bölge illerine daha sık gitmeli, halkla doğrudan temas kurmalıdırlar."

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24