Kılıçdaroğlu, CHP aday listesine son şeklini verdi

24 Haziran seçimlerine yönelik milletvekili aday listelerini yarın teslim etmeye hazırlanan CHP’de bugün Parti Meclisi (PM) toplanarak listeye son şeklini verecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, PM toplantısından bir gün önce tek başına listelere son şeklini verdi. CHP, 24 Mayıs Perşembe günü Ankara ATO Congresium’da seçim bildirgesiyle birlikte milletvekili adaylarını da kamuoyuna tanıtacak.

Muharrem İnce’nin ekibi de aday

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre cumhurbaşkanı adayı olduğu için yasa gereği milletvekili adayı olamayan Muharrem İnce’nin, CHP’nin aday listelerinde yer almasını istediği bazı isimler için Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştüğü öğrenildi. İnce, yakın çalışma ekibinden bazı isimlerin liste dışı bırakılmamasını istedi.

Önseçim yapılmadı

7 Haziran seçimleri öncesinde ‘önseçim’ yapan ve 1 Kasım’da da bu seçimin sonuçlarını dikkate alarak listesini hazırlayan CHP yönetimi, bu kez seçim takviminin kısa süreli olması nedeniyle önseçime gitmedi. Genel Merkez’de oluşturulan komitenin hazırladığı listeye son şeklini Kılıçdaroğlu verdi.

Cezaevinden ilk aday

CHP’nin mevcut 134 milletvekilinden bazıları kendi kararıyla aday olmazken bazılarının da liste dışı kalacağı ifade ediliyor.

CHP’de dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik Anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesinin ardından ‘MİT TIR’ları davası’ kapsamında tutuklanan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, milletvekili adayı yapılacak. Böylece CHP tarihinde ilk kez bir isim cezaevinden milletvekili adayı gösterilecek.

Böke, Sağlar yeniden listede

Berberoğlu dışında CHP Sözcülüğünden istifa eden ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer verdiği Selin Sayek Böke de yeniden aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.

Mersin milletvekillerinden Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak, yeni dönemde milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmadı. Fikri Sağlar ise Mersin için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Sağlar’ın yeniden seçilebilecek bir sıradan Mersin’den milletvekili adayı gösterilmesi bekleniyor.

DİSK başkanlığından istifa eden Kani Beko da, tıpkı 24’üncü dönemde milletvekili seçilen eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi gibi adaylık için başvurdu.

Kaboğlu da aday

OHAL KHK’si ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden ihraç edilen Anayasa Hukukçusu ve BirGün yazarı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun da CHP’nin listelerinden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Abdüllatif Şener adaylık bekliyor

AKP’nin kurucuları arasında yer alan, bir dönem ismi cumhurbaşkanı adaylığı için de geçen eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in de CHP’den milletvekili adayı olması bekleniyor.

Konuyla ilgili önceki gün bir açıklama yapan Şener, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden muhtemelen milletvekili adayı olacağım. Ama şu anda partiler aday listelerini ilan etmedikleri için herhangi bir sürprizle karşılaşmak da mümkündür. Onun için başka bir açıklama yapmak doğru olmaz” dedi.