CHP lideri Kılıçdaroğlu, çocuklarla çevrim içi bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çevrim içi programda, Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde yaşayan çocuklarla bir araya gelidi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Orta Asya, Orta Doğu, Trakya ve Balkanlar'da yaşayan çocuklarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Çocukların 23 Nisan ile ilgili şiirlerini, duygu ve düşüncelerini dinleyen Kılıçdaroğlu, ayrıca CHP'li belediye başkanları ve Balkanlar'daki kardeş şehirlerin belediye başkanları ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, dünyanın bütün çocuklarının birbirini çok sevdiğini ve bütün çocuklara önemli görev düştüğünü belirterek, "Bütün dünyada barışı sağlamak ve bütün dünyada sevgiyi egemen kılmak hepinizin ortak görevi olmalı" diye konuştu.

23 Nisan'ın Çocuk Bayramı olmasının yanında başka önemli özelliği daha olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bir ülke kendi bağımsızlık savaşını verdikten sonra egemenliği bir kişiden alıp halka veriyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuruyor. Dolayısıyla 101 yıl önce egemenliğini sağlayan, bağımsızlığı kuran Türkiye, bu güzel günü bir bayram ilan ediyor" dedi.

"Atatürk dünyanın en önemli aktörü"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, değişik ülkelerden çevrim içi programa katılan bütün çocukların söylemlerini büyük dikkatle dinlediğini dile getirip, "Ve bir kez daha anladım ki Mustafa Kemal Atatürk sadece bizim değil aslında dünyanın önemli bir aktörü, dünyanın önemli saygın bir lideri. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Okullarda da size öğretiliyor. Ben bundan büyük bir mutluluk duydum. Eğer Türkiye'ye yolunuz düşerse mutlaka gelin. Bize uğrayın. Birlikte olalım. Zaten kardeş belediye başkanları belirli aralıklarla bir araya geliyorlardı ama pandemi dolayısıyla bu biraz aksadı. Umarım pandemiyi de aşarız. Ve ondan sonra belediye başkanlarımız karşılıklı ziyaretleri gerçekleştirirken sizleri ve anne-babalarınızı da görür ve o ziyaretler bir şekliyle gerçekleşmiş olur" diye konuştu.

"Dünyanın umudu siz olacaksınız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisini sevindiren başka olayın da her çocuğun yaşadığı kenti çok iyi bilmesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"23 Nisan ile ilgili şiirlerin okunması aslında bu bayramın sadece Türk çocukları için değil dünyanın bütün çocukları için de geçerli bir bayram olduğunu bana gösterdi. Dolayısıyla bundan da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Sizden bir başka önemli isteğim; sağlığınıza dikkat edin. Annenize babanıza da söyleyin, onlar da sağlıklarına dikkat etsinler. Çünkü sizler pek çok belediye başkanımızın açıkladığı gibi aslında sadece bulunduğunu dönemin değil geleceğin de umudu geleceğin de güvencesisiniz. Sizler iyi okullarda okudukça, dünyayı iyi sorguladıkça, daha nitelikli ve kaliteli sorular sordukça dünyanın umudu olacaksınız. Yani dünyanın baharı, dünyanın geleceği olacaksınız. Sizler önümüzdeki süreç içerisinde çalıştıkça, ürettikçe, düşündükçe, soru sordukça, daha güzel bir dünyanın oluşmasına imza atacaksınız." (DHA)



