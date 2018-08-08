"Kılıçdaroğlu cephesi 'Akit de Cumhuriyet de gelsin olağanüstü kurultay imzalarını incelesin' diyor"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, CHP'de süren olağanüstü kurultay krizine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Alçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi diye tanımladığı grubun, "Yargı, medya, isteyen gelsin istediği gibi incelesin. Kimseye bir kısıtlamamız yok. Akit gazetesi de gelsin, Cumhuriyet de" diyerek toplanan imzaların incelebileceğini duyurduğunu söyledi.

CHP'de 24 Haziran'ın ardından başlayan genel başkanlık krizi sürüyor. Alçı, genel merkezin "Yargıya gidilse de bundan bir sonuç alınamayacağından emin" olduğunu bildirdi. Alçı bugünkü (8 Ağustos 2018) "Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Bu aşamadan sonra ne olur? Yargıya gidilir mi? Gidilse de bundan bir şey çıkar mı? Kılıçdaroğlu cephesi son derece soğukkanlı ve kendinden emin. "Buyursunlar, gitsinler" deniyor. Toplanan bütün imzaların partide görülmeye açık bir şekilde durduğunu hatırlatıyorlar. "Yargı, medya, isteyen gelsin istediği gibi incelesin. Kimseye bir kısıtlamamız yok. Akit gazetesi de gelsin, Cumhuriyet de" diyorlar. "Şayet bazı imzaların yok edildiği ya da rakamın çarpıtıldığı düşünülüyorsa muhatabı neden ortaya çıkmıyor? Niçin kimse, 'Ben imza vermiştim ama imzam yok olmuş’ demiyor", diye ekliyorlar.

Kısacası yargıya gidilse de bundan bir sonuç alınamayacağından emin görünüyor mevcut yönetim. Zaten şimdiden bu tartışmayı geride bırakmış Kılıçdaroğlu cephesi. Tabii Türkiye çapında tartışma sürerken ve partiye yönelik -yeterli ya da yetersiz- böyle bir talep ve çaba varken, ne kadar ve nasıl kulaklar tıkanabilir bilmiyorum.

Ancak yarından itibaren ne olacağını biliyorum: Kemal Bey MYK’yı topluyor. Bir ‘vedalaşma MYK’sı’ olacak bu. Perşembe ya da en geç cuma da MYK değişikliğini açıklayacak. Tabii vedalaşma derken mevcut isimlerin hepsinin değişeceği anlaşılmasın. Önemli bir kısmı yerini koruyor. Belki sayıda azaltma olabilir, 3-4 isim eksilebilir. Bunun gerekçesi olarak da yerel seçimlere giderken karar mekanizmasını hızlandırmayı gösteriyorlar. Ancak sayıda değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Öztürk Yılmaz-Ünal Çeviköz arasında bir tercih yapılabilir. (Ünal Çeviköz seçeneği daha kuvvetli). Faik Öztrak veya Aykut Erdoğdu MYK dışı kalabilir. Bülent Tezcan’ın ise MYK içinde yerini korusa da parti sözcülüğü görevini bırakabileceği konuşuluyor, ancak halen kesinlik kazanmış değil.