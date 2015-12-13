Kılıçdaroğlu, Can Dündar ve Erdem Gül'ü ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 10.00'da bir grup milletvekili ile beraber Silivri'de cezaevinde MİT TIR'ları haberleri nedeniyle tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetemizin Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ü ziyaret edecek.

'Türkiye'de basın özgürdür denmesin'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dündar ve Gül'ün tutuklanması hakkında yaptığı açıklamada, ''Suçu işleyenler değil de, suçun haberini yapanlar tutuklanıyorsa kimse 'Türkiye’de basın özgür, yargı bağımsız ve tarafsızdır' demesin'' demişti. Kılıçdaroğlu daha sonra da yazılı bir açıklama yaptı ve "alınan bu karar, Erdoğan ve ekibinin korkularının tescilidir. Korkularına esir olmuş bu sözde iktidar sahipleri, kaçak saraylarının içinde kendilerine yarattıkları dünyadan başlarını dışarı her uzattıklarında, yalnızlıklarıyla baş başa kalacaklardır" ifadelerini kullanmıştı.