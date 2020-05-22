Kılıçdaroğlu camilerde 'Çav Bella' çalınmasına tepki gösterdi: Asla kabul etmiyoruz, faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' dinletilmesine ilişkin, "Asla kabul etmiyoruz, İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

CHP lideri İzmir'de cami minarelerinin sistemine sızarak şarkı dinletilmesi olayına Twitter'dan tepki gösterdi.



Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şunları paylaştı: "İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz."

Ne olmuştu?

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden önceki gün müzik yayını yapılmış, Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.



