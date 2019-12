-Kılıçdaroğlu: Çadır sorunu çözülecek VAN (A.A) - 24.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Erciş'te çadır sorunu yaşanıyor. Ama Kızılay yetkilileri, o sorunu büyük ölçüde bugün ya da yarın çözebileceklerini ifade ettiler. Bu da güzel bir olay'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Erciş ilçesindeki incelemelerinin ardından Van'a geldi. Kılıçdaroğlu, depremin en çok etkisini gösterdiği Kazım Karabekir Caddesi'ndeki çok katlı apartmanın enkazında incelemelerde bulundu. Burada vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, arama kurtarma ekiplerinden de çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının ''Durumu nasıl değerlendiriyorsunuz'' yönündeki soruları üzerine, Erciş'te incelemelerde bulunduğunu ve oradaki durumun Van kent merkezinden çok daha vahim olduğunu söyledi. İlçe merkezinde çok sayıda binanın yıkıldığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Aslında Türkiye'nin temel sorunlarından birisi, yani dramı yaratan unsurlardan birisi imarda üç kat verilmesi gereken yere 5-6-7 katlı imar durumları verilmiş. Tabii deprem onu taşıyamıyor, can kaybı daha fazla. Erciş'te çadır sorunu yaşanıyor ama Kızılay yetkilileri o sorunu büyük ölçüde bugün ya da yarın çözebileceklerini ifade ettiler. Bu da güzel bir olay. Sayın Vali 62'ye yakın kurtarma ekibinin geldiğini ifade etti, yurdun her tarafından insanlarımız enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak, onları kurtarmak istiyorlar. Türkiye'nin tasada ve kıvançta birlikte olduğunu gösteren güzel bir olay.'' Erciş'teki incelemeleri sırasında vatandaşların enkazın kaldırılması yönünde talepleri olduğunu, bu talebi de Van Valisi Münir Karaloğlu'na ilettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Sayın Vali 6 iş makinesinin geldiğini, onları da harekete geçireceklerini ve kısa sürede enkazı kaldıracaklarını ifade ettiler. Umuyoruz Türkiye kısa sürede yaralarını sarmış olsun'' dedi. Kılıçdaroğlu, Erciş'te de incelemelerde bulunduğunu, yetkililerin bölgede olduğunu belirterek, ''Temel sorun çadır. Kadınlar özellikle çadır için büyük baskı kuruyorlar. Bir an önce çadırları almak istiyorlar. Çünkü çocuklar da dışarıda kalıyor. İki çadır kent gibi bir stadyumda iki küçük mekan oluşturulmuş. Fakat onlar yetersiz, köylerde çadıra ihtiyaç var'' diye konuştu. -''Türkiye, tasada ve kıvançta beraber''- Bir gazetecinin incelemeleri sırasında yardım dağıtıldığını görüp görmediği yönündeki sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: ''Vatandaşlar yardım için özellikle yiyecek ve içecek istemediklerini söylüyorlar. 'Biz çadır istiyoruz, önce bir çadır versinler bize ondan sonra ekmek' diyorlar. Zaten Erciş'teki en büyük fırın da yıkılmış durumda. Askerler bir seyyar fırın oluşturmuş ama onun da yetmediği söyleniyor. Belki çevre illerden destek alınabilir. Ankara İstanbul, İzmir ve Aydın belediyelerimiz yardım için ekip oluşturdu. Beni sevindiren şöyle bir şey var, bu felaketten insan sevinmez ama felaketin getirdiği bir şey, Türkiye'de tasada ve kıvançta beraber olduğumuz yurdumuzun her tarafında insanların Van'a, Erciş'e geldiklerini görüyoruz. Bu güzel bir şey, bu duyguyu inşallah hiç yitirmeyiz, hep böyle yardım yaparız. Yardımları bir an önce sağlıklı ulaştırırız.'' Kemal Kılıçdaroğlu, incelemeleri sırasında, kızı Mahire Bal'ın enkaz altından çıkarılmasını bekleyen İhsan Bal'la da görüşerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada da ''Bunlardan ders çıkarıp kendimize daha sağlıklı daha güvenli konutlar yapmamız lazım. Yani Japonya'da 9 şiddetinde deprem oluyor kimse ölmüyor, bizde 7 şiddetinde oluyor, bakın bizim vatandaşımız hayatını kaybediyor. Acıyı anneler, babalar çekiyor. İşte bakın baba burada. Allah kimseye evlat acısı vermesin, zor bir şey. Bizim yapacağımız dertlerini paylaşmak ama onun dışında belediyelerin yerel yönetimlerin, valiliğin, bu konuda daha ciddi daha tutarlı, politikalar izlemeleri, izin vermemeleri gerekiyor'' dedi. Enkaz bölgesindeki incelemelerinin ardından vatandaşlarla sohbet eden, sorunlarını ve şikayetlerini dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Orduevi Caddesi'nde başka bir enkaz bölgesine gitti. Kılıçdaroğlu, buradaki incelemelerinden sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezine geçti, burada Vali Yardımcısı Atay Uslu'dan yapılan çalışmalar ve gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Muş programını iptal eden Kılıçdaroğlu, daha sonra uçakla Ankara'ya gitti.