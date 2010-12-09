-KILIÇDAROĞLU: ''BÜYÜME İSTİHDAM YARATMIYOR'' İZMİR (A.A) - 09.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin büyümesinin ''istihdam yaratmayan bir büyüme'' olduğunu belirterek, ''Çünkü reel sektör krizi aşamadı. Eğer gidilen yol reel sektörü çökertiyorsa, bu tutulan yolun doğru bir yol olmadığını gösteriyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen ''İzmir ve Bölge Sanayinin Paylaşım Toplantısı''nda yaptığı konuşmaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisat zaferiyle taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler sürüp gidemez, az zamanda söner'' sözleriyle başladı. Kılıçdaroğlu, Atatürk ve silah arkadaşlarının bu bilinçle daha çizmelerini çıkarmadan İktisat Kongresi'ni İzmir'de topladığını hatırlatarak, Osmanlı'nın batış sürecinde Türk sanayisinin gelişememesinin ülkeyi nereye getirdiğini iyi bildiklerini, ''Ekonomik kalkınmamızı gerçekleştirmeliyiz'' dediklerini ve bunu hayata geçirdiklerini, önce devletçilik politikası güttüklerini, fabrikalar kurup istihdam yarattıklarını, bu yatırımlarla özel sektörün filizlenmesini sağladıklarını ve böylece özel sermayenin büyümesinin önünü açtıklarını anlattı. Günümüzde siyaset kurumunun ekonomi alanında iyi bir sınav vermediğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Siyaset kurumunun başarılı olması için bir yol haritası gerekli. Bakıyorsunuz batıya, bütün yol haritaları madde madde uzun vadeli belirlenmiş'' dedi. -''ÜRETMEYEN EKONOMİ İŞSİZLİK YARATIR''- Geçen yıl yaşanan küresel krize de değinen Kılıçdaroğlu, ''Onların krizi finansal kriz, ama bizde reel sektör krizi oldu. Bizde finansal kriz yok, çünkü rahmetli Ecevit yapılması gerekenleri yaptı ve şimdi finansal krizin yaşanmamasının mimarı oldu. Peki reel sektör niçin kriz yaşadı? Çünkü biz bu krizi iyi yönetemedik'' dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin büyümesinin ''istihdam yaratmayan büyüme'' olduğunu, çünkü reel sektörün krizi aşamadığını, eğer gidilen yol reel sektörü ''çökertiyorsa'' bunun tutulan yolun doğru bir yol olmadığını gösterdiğini söyledi. İhracatçı ve sanayicinin döviz kuruna ilişkin yakınmaları olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, paranın değerinin düşmesi kadar çok değerlenmesinin de yanlış olduğunu, paranın değeri neyse o seviyede bulunması gerektiğini, böylece sanayicinin, ihracatçının, reel sektörün korunmuş olacağını dile getirdi. ''Sanayici ekonominin kamu görevlisidir. Çünkü sanayici üretir, istihdam yaratır, uluslararası piyasalarda rekabet eder, katma değer yaratır, ülkesinin kalkınmasına katkı yapar. Yani bireysel kar elde etme amacının ötesine geçmiştir. Durursa batar, koşmak zorundadır'' diyen Kılıçdaroğlu, politikacıların görevinin de sanayicinin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu, bu şekilde ülke kakınmasının gerçekleşebileceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, kayıtdışı ekonomiye de değinerek, kayıtdışıyla mücadelenin kolay olmadığını, tutarlı, uzun vadeli politikalarla bu mücadelenin yürütülmesi gerektiğini, ancak bunun yapılmadığını söyledi. Günümüzde tüm dünyada enerji kaynaklarının büyük önem taşıdığını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Enerji kaynaklarına sahip olan geleceğini kurtarmış olur. Enerji kaynaklarını sanayicinin ucuz kullanımına sunan geleceğini kurtarmış olur'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin her yıl yüzde 7 büyüyebilmesi için her yıl 3,5 milyar dolarlık enerji yatırımına ihtiyacı olduğunu belirterek, nükleer enerji ihalesi yapıldığını, ancak santral faaliyete geçtiğinde kilovat saatinin 13 cent'e geleceğini, aynı nükleer santralin daha küçüğünün Rusya'da inşasına başlandığını, oradakinin maliyetinin de sonrasında üreteceği enerjinin de daha ucuz olduğunu, Türkiye'de bu kadar pahalı olmasının yanlış politikalardan kaynaklandığını bildirdi. Bir ülkenin gerçek demokrasiye sahip olmasının yolunun ödediği vergilerin hesabını sormaktan geçtiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, istihdam üzerinde büyük yük olduğunu, iktidarın sanayicinin üzerindeki yükü alıp, vergileri indirmesi gerektiğini, asgari ücret üzerindeki verginin de yüzde 1'lere çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Üretmeyen ekonominin işsizlik yaratacağını, bunun adının da kalkınma olamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, ''İzlediğiniz ekonomi politikalar işsizlik yaratıyorsa bir sorun vardır'' dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 40 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını hatırlatarak, ''Nereye gitti bu para? Hesabını sormak lazım. Politika olarak yazmışsınız, 'Ben özelleştireceğim' demişsiniz. Olabilir, itirazımız yok, ama bu paralar nereye harcandı? Hem 40 milyar dolar alacaksınız, hem de Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmalarını yapacaksınız. Demek ki bu ülke iyi idare edilmiyor. Borçlanma elbette olabilir, ama o kaynak size uzun vadede büyük yararlar getirmeli'' diye konuştu.