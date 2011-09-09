-Kılıçdaroğlu: ''Büyüme gelire endekslenemez'' İZMİR (A.A) - 09.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir ülkenin büyümesi ve gelişmesinin sadece kişi başı gelire endekslenemeyeceğini belirterek, '''Büyüme ekonomi demektir. Sosyal yaşam demektir. En önemlisi de insan demektir. insanın kültürü demektir. İnsanın aklı, zekası demektir. Zekayı özgürleştirdiğiniz vakit büyürsünüz ve kalkınırsınız'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''80. İzmir Enternasyonal Fuarı''nın açılışında yaptığı konuşmada, emeği ve alın terini sermaye ile buluşturan iş adamlarına teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, iş adamlarına, ''Fuarı fuar yapan değerli iş adamlarımız, sizler iyi ki varsınız. Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunuyorsunuz. Türkiye'nin ihracatını artırarak önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Emek harcayan herkese yürekten teşekkür ediyorum'' diye seslendi. Ülkelerin büyümesi ve gelişmesinin çeşitli unsurları olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir ülkenin büyümesi, bir ülkenin gelişmesi, sadece ve sadece kişi başına gelire endekslenemez. Öyle olsaydı Suudi Arabistan dünyanın en gelişmiş ülkesi olurdu. Büyüme ekonomi demektir. Sosyal yaşam demektir. En önemlisi de insan demektir. İnsanın kültürü demektir. İnsanın aklı, zekası demektir. Zekayı özgürleştirdiğiniz vakit büyürsünüz ve kalkınırsınız. Hayatı, gerçeği sorgulayacaksınız. İzmir bunu yapıyor, bunu yaptığı için de İzmir'le gurur duyuyoruz.'' Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun mevcut fuar alanını yetersiz bulduğuna, görkemli bir konferans merkezi yaparak bu bölgeyi ve fuarı büyüteceğine değinerek, ''Kent için orman nedir? Kent içi orman nasıl yaratılır? İzmirli Aziz Kocaoğlu, İzmirlilere bunu gösteriyor. Türkiye'deki bütün ana kent belediye başkanlarını İzmir'e davet ediyorum. Gelsinler İzmir'e, Aziz Kocaoğlu'nu dinlesinler'' dedi. -Açılıştan notlar- Törene TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, AK Parti milletvekilleri Hamza Dağ, Mehmet Tekelioğlu ve İlknur Denizli, CHP milletvekilleri Alaattin Yüksel, Aytun Çıray, Mustafa Moroğlu, Nurettin Demir, Rahmi Aşkın Türeli ile Birgül Ayman Güler, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Aydın Valisi Kerem Al, Uşak Valisi Özdemir Çakacak ve Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan katıldı. Avusturya'dan gelen Johan Strauss Ensemble Senfoni Orkestrası, törende mini konser verdi. Konuşmalar sonrası tüm protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Açılışı izleyen vatandaşlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Denizli Valisi Demir'in konuşması sırasında iki vatandaş arasında gerginlik yaşandı. AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin oturduğu bölümde iki kişi arasında yaşanan gerginlik, İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yatıştırıldı.