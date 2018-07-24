Kılıçdaroğlu, "Büyük değişiklikler olacak" dedi; CHP'de A takımı değişiyor mu?

T24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, parti içerisinde 'büyük bir değişim' yaşanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, CHP'deki 'A takımı'nın değişeceği iddialarını artırdı.

Türkiye'de en büyük değişimi geçiren partinin CHP olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Son 10 yılda en büyük değişimleri yaşayan parti CHP'dir. Değişmeyen tek şey değişimdir. Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partinin çok daha geniş alanlarda konuşulmasını sağladık. Değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın" dedi.

"Partinin yönetim kadrosu değişikliğe uğrayacak"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yorumlayan Habertürk muhabiri Ömer Topsakal, CHP Genel Başkanı'nın 'A takımı'nı değiştirmeye hazırlandığı yorumunda bulundu. Topsakal, Habertürk canlı yayınında, "A takımını değiştirmeye hazırlanıyor. Bir anlamda o ifadeyle seslendi. Bu değişimin işaretinin de MYK’da yapılacak bir değişim olduğunu öğrendik. Ağustos ayı içinde, Kılıçdaroğlu’nun A takımı değişmiş olacak. Partinin yönetim kadrosu değişikliğe uğrayacak. Açıklamanın perde arkasında bunun yattığını konuşuyor parti kulisleri."