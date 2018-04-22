Kılıçdaroğlu: Bütün muhtarlar salı günü beni dikkatle dinlesin

Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü gerçekleştireceği grup toplantısını muhtarlara ayıracağını söyleyerek, "Size pek çok şey söylendi. Bütün muhtarlar salı günü beni dikkatle dinlesinler. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman?" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Öncelikle şunu ifade edeyim. Yörük Türkmenlerle birlikte olma onurunu bana kazandıran belediye başkanıma ve sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Önce muhtarlarla ilgili bölümü söyleyeyim. Salı günü grup toplantısını Türkiye'deki muhtarlara ayıracağım. Size pek çok şey söylendi. Ben hiçkimsenin duymadığı, hiçbir siyasi liderin dile getirmediği muhtarlarla ilgili düşüncelerimi salı günü bütün Türkiye'ye ilan edeceğim. Bütün muhtarlar salı günü beni dikkatle dinlesinler. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman?"

"Bu ülkenin Dadaloğulları, Avşarları burada. Bu ülkenin güvencesi burada. Yaylalar özgürlük alanıdır. Yaylaların sıcağında soğuğunda keyif alırsınız. Ufacık keçilere bakınca güzel bir hayata tanık oluruz. Yayla hayatı bizim kadim kültürümüzdür. Elbette yaylalarda çadırlarda var. Laf aramızda henüz çay, kahve ikram edilmedi, onu bekliyorum. Benim inancımda da, köklerimde de sizin inancınız, yaşamınız var. Bu çadırlar zulme direnenlerin, Kuvayı Milliyecilerin, Dadaloğullarının, Avşarların çadırlarıdır. Ferman padişahınsa dağlar bizsimdir diyenlerin çadırlarıdır. Bu çadırlar o nedenle hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar güzel Türkçemizi yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın zulmüne karşı burada ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı söyledi, Ferman padişahınsa, dağların burada olduğunu. Bu çadırlarda hak, hukuk ve adalet var. Ben tüm insanlığın adaleti için 450 kilometre yürüdüm."