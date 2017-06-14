Kılıçdaroğlu: Bütün CHP örgütlerine sesleniyorum, artık sabredecek bir şey kalmadı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında yargılanmasının ardından canlı yayında soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, yarın (5 Haziran) tutuklanan Berberoğlu için Ankara'dan İstanbul'a yapılacak yürüyüşle ilgili "Ben de yürüyeceğim" dedi. Kılıçdaroğlu, yürüyüşün herkese açık olduğunu ifade ederken "Gelenler provokasyona teslim olamayacaklar. Bu ülkenin fakiri fukarası için yürüyeceğiz. Sırtı kalınlar için değil" dedi.

Kılıçdaroğlu, olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yürüyüşe izin verilip verilmemesine yönelik soruya "Yasaklasınlar. Daha da büyür. Rezaleti görür bütün dünya. Türkiye'de bununla ilgili olumsuz haberler çıkarmaya çalışacaklar, bunun farkındayız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 16 Nisan anayasa değişikliği sonrası yapılacak uyum yasaları konusunda çalışmalara katılacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için “Demirtaş’ı ortam olursa ziyaret ederim. Saygın bir siyasetçi. Bir dönem oldukça sempati uyandırdı. Demirtaş teröre mesafeli olan birisi, Bu konuda oldukça açık demeçleri var. Meclis Başkanı’na bir seçilmiş bir siyasetçinin hapiste olmasını doğru bulmadığımı söyledim” dedi.

CNN Türk'te Şirin Payzın sunduğu 'Ne Oluyor' programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

-Neden korkuyor biliyor musunuz? Er geç yargılanacaktır. Yaptığı uluslararası bir suçtur. Müslüman Müslüman’ı kırsın diye silah gönderiyorsunuz.

-O TIR'dakiler insani yardım malzemesi ise neden korkuyorlar? İnsani yardım malzemesi devlet sırrı olmaz ki.

-Siz Türkiye'yi bir muz cumhuriyetine döndüremezsiniz.

-Hükümet mi var? Kim Başbakan? Kim Dışişleri, Maliye, Tarım, Sanayi, Kültür Bakanı? Nerede hükümet? Bir kişi var, niye birbirimizi kandırıyoruz? Hangi bakan hangi yetkisini kullanabilir bir kişiden izin almadan? Hangi bakan bir kişiye "Bu yanlıştır" diyebilir. Dayak yiyen bakanları duymadık mı?

Üç günlük asker, yedi aydır tutuklu darbe yaptı diye. Üç günlük asker darbe yaptıysa atın bu ülkeyi.

"Artık sabredecek bir şey kalmadı"

-Artık sabredecek bir şey kalmadı. Türkiye, demokrasi elden gidiyor. Devletin çivisi çıkmış. Yapacağımız şey, toplumu bilgilendirmek. Haksızlığın üzerine gitmek. Onu direnerek yapacağız. İlla cam çerçeve kırmak, eline silah almak değil. Bütün CHP örgütlerine söylüyorum, provakasyonlara girmeyin. Güvenlik güçleri ile çatışmaya girmeyin. Ama biz haklılığımızı bütün dünyaya duyurmak zorundayız. Türkiye’de adaletin kalmadığını bütün dünyaya duyurmak zorundayız. Bunun yolu gerekirse yürümek. Yarın yürüyeceğim. Elimde tek afiş olacak, üzerinde “Adalet” yazacak.

"Adalet sağlanıncaya kadar yürüyeceğim"

-Ben bu ülkede adalet sağlanıncaya kadar yürüyeceğim. Artık bıçak kemiğe dayandı. Böyle bir adalet mi olur? Böyle bir adalet mi olur? Buna ilk tepkiyi yargının vermesi lazım. Hangi yargıç ne kadar ağır ceza verirse sarayın gözüne o kadar gireceğini düşünüyor.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın durumu

Açlık grevinde olan insan hapishanede öldüğünde hesabını kim verecek?

Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş

Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğiz.

(Yürüyüş herkese açık mı) Gelenler provokasyona teslim olamayacaklar. Bu ülkenin fakiri fukarası için yürüyeceğiz. Sırtı kalınlar için değil

(OHAL kapsamında yasaklanırsa?) Yasaklasınlar. Daha da büyür. Rezaleti görür bütün dünya. Türkiye'de bununla ilgili olumsuz haberler çıkarmaya çalışacaklar, bunun farkındayız.

Dokunulmazlık konusu

Eleştiriyi samimi bulmuyorum. Bizim parti programımızda dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz. Kurultayın verdiği kararı nasıl tanımıyorum diyebiliriz. Bugün de olsa aynısını söylüyoruz. Kürsü dokunulmazlığı olmalı, onun dışında olmamalı.

Ama milletvekilleri tutuklanmamalı. AYM karar verdi. Şimdi anayasa aykırı ama bu mahkemeler niye uymuyor diyeceksiniz? Hangi mahkemeler?

Yargı olsa tutuklanan milletvekili olmaz.

"Sert muhalefet yaptık"

Bizim çabalarımızda eksikler olabilir, yanlış görenler olabilir. Daha katı bir muhalefet yapmamızı isteyenler olabilir. Sonuçta bu ülkenin çıkarları sonucunda sert eleştiri gerekiyorsa bunu yaparız. Sert muhalefet gerekiyorsa yaparız, yapıyoruz da. Anayasa görüşmelerinde bütün dünya tanık oldu. Şimdi biz bu ülkeye güçlü bir demokratik sistemi getirmek zorundayız. Tek adam rejimi olmaz. Tek adam rejimi toplumu yozlaştırır.

YSK'ya eleştiri

YSK’daki çete olmasaydı bu anayasa geçmezdi. Birleşirsek demokrasi paydasında kaybetmeyiz. Elin oğlu demokrasiyi savunuyor da biz savunamayacak mıyız kendi ülkemizde? Demokrasiyi savunanların işine son veriyorlar.

“Kontrollü darbe” söylemi

Bu darbe öngörülen bir darbeydi. Bu darbe, önlenmeyen bir darbeydi. Darbe sonrasında sonuçlar kullanıldı. Dün akşam sayın Cihangir İslam ilae birlikteydik. Onun güzel bir tespiti oldu: "Halkın 15 Temmuz'u var, bir de sarayın 15 Temmuz'u var." Sokağın 15 Temmuz'u var, sultanın 15 Temmuz'u var.

Darbe komisyonuna tepki

15 Temmuz sonrası dört siyasal parti darbenin ayrıntılarını ortaya çıkaralım diye bir araya geldik. Darbe komisyonu niye darbenin üstünü kapatmak istiyor? Çoğu AKP'den. Darbeye ben de onlar da karşı. HDP de MHP de karşı. Herkes karşı. Darbenin bütün ayrıntılarını parlamento ortaya çıkarsın. Hayır çıkarmasın diyorlar. Niçin darbenin ortaya çıkmasını istemiyorlar? 249 şehidin kanı yerde kalacak mı?

Ben buna kontrollü darbe demeyeceğim de ne diyeceğim?

Erdoğan’ın darbe komisyonuna gelip cevap vermesi lazım.

"ByLock kullanıcısı siyasetçiler"

Bu darbeyi kapatan adam darbecinin kendisidir. FETÖ’nün siyasi ayağı yoktur diye açıklama yaptılar. Böyle bir şey olabilir mi? ByLock? MİT yazı yazıyor. 215 bin kişi ByLock kullanıcısı tespit edilmiş durumda. MİT diyor ki biz ByLock kullananları gönderdik. Nerede bunlar? Hiçbir siyasi yok mu? Var. Baklavacısı var, üniversite hocası var, damadı var. Siyasetçiye gelince yok. Kim dedi yok diye? Yurtta Sulh Konseyi kimlerden oluşuyor? Bütün karanlık sorular iktidarın arzusu üzerine kapatıldı. Onun için bu darbeye "kontrollü darbe" diyoruz, kimse kusura bakmasın. Sonuçlarından yararlanılıyor. Bilinen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan darbeye kontrollü darbe denir.

MİT ve Genelkurmay görüşmesi

14 Temmuz’da MİT ve Genelkurmay özel olarak görüştü. Ne görüştüler bilmiyoruz. Çünkü hükümet parlamentoyu bilgilendirmelerine izin vermedi.

AA'ye tepki

Anadolu Ajansı işkence görüntülerini bütün dünyaya servis etti. Bir devleti bu kadar küçültemezsiniz.

Demirtaş'a ziyaret

Demirtaş’ı ortam olursa ziyaret ederim. Saygın bir siyasetçi. Bir dönem oldukça sempati uyandırdı. Demirtaş teröre mesafeli olan birisi, Bu konuda oldukça açık demeçleri var. Meclis Başkanı’na bir seçilmiş bir siyasetçinin hapiste olmasını doğru bulmadığımı söyledim.