-KILIÇDAROĞLU BUGÜN TABURCU EDİLECEK ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneden bugün taburcu edileceğini bildirdi. Anadol, Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi ile birlikte Kılıçdaroğlu'nu fıtık ameliyatı olduğu Güven Hastanesinde ziyaret etti. Hastaneden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anadol, Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Anadol, Kılıçdaroğlu'nun ameliyatıyla ilgili kararın daha önce verildiğini ve uygun zamanın beklendiğini ifade ederek, ''Üç Grup Başkanvekili olarak Genel Başkanımızı ziyarete geldik. Kendisi gayet iyi, sağlıklı. Muhtemelen bu akşam taburcu olacak'' dedi. Anadol, Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olarak Hastane Başhekimi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in bir açıklama yapacağını da bildirdi. Grup Başkanvekilleri daha sonra hastaneden ayrıldı.