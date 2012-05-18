Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi TSK mı yönetiyor?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Uludere'de istihbaratı Amerika verdi" iddiasıyla ilgili açıklamayı Genelkurmay'ın yapmasına tepki göstererek, ''Genelkurmay mı bu ülkeyi yönetiyor? Bu ülkenin Milli Savunma Bakanı yok mu? Bu ülkenin Başbakanı yok mu?" diye sordu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenboğa Havalimanı'nda Dalaman'a hareketi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, Wall Street Journal gazetesinin Uludere olayına ilişkin iddiaları ve Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamalarını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Genelkurmay açıklama yapıyor. Genelkurmay mı bu ülkeyi yönetiyor? Bu ülkenin Milli Savunma Bakanı yok mu? Bu ülkenin Başbakanı yok mu? Bu Hükümetin sözcüsü yok mu? Genelkurmay'a top atmışlar 'sen açıklama yap'. O açıklama yapıyor, arkadan Amerika'dan yalanlama geliyor. Nasıl bir devlet bu? Nasıl bir yönetim anlayışı? Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum.''

Uludere konusunda ne söyledilerse hepsinin doğru olduğunun ortaya çıktığını savunan Kılıçdaroğlu, ''Öteden beri dillendirdiğim bir şey var. Bu hükümet beceriksiz bir hükümet. Uludere konusunda sınıfta kalan bir hükümet. 34 yurttaşımızın katili olan bir hükümet. Nasıl oluyor da hala o koltukta oturuyorlar? Anlamakta güçlük çekiyorum. Bir hükümet istihbaratı dışarıdan alır, 'yapmayın biraz daha istihbarat yapmamız gerekiyor' denir, 'hayır, bu bize yeter' denir. Yoksa talimat verirler. Gider 34 yurttaşımızı öldürürler. Ondan sonra koltuklarında otururlar'' diye konuştu.

İki gündür Türkiye'de herkesin bu olayı tartıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

''Bu olayı konuşmayan bir kişi var. O da sayın Başbakan. Niye konuşmaz? Benim her söylediğime laf yetiştirmeye çalışıyor Sayın Başbakan. Konuşsun bakalım. Nedir olay, gerçek nedir? Bu gerçekleri bilmeye herkesin hakkı var. Halkı kandırmak bir siyasetçinin görevi değildir. Siyasetçinin görevi, halkına doğruları söylemektir. Yanlış yapıldığında çıkarlar milletten özür dilerler. 'Bir yanlış yaptık, bir hata yaptık, bir beceriksizlik yaptık. Kusura bakmayın bir daha böyle bir şey yapmayacağız' desinler. Bu erdemi göstersinler. Bunu bile göstermekten acizler. Bu hükümet süresi dolmuş bir hükümet, ülkeye yük olan bir hükümet.''