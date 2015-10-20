Kılıçdaroğlu: Bu seçim diğer seçimlere benzemiyor; düşünerek sandığa gitmeniz gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım seçimine ilişkin olarak, "Bu seçimler diğer seçimlere benzemiyor. Düşünerek sandığa gitmeniz gerekiyor" dedi. Kılıçdaroğlu, CHP'li seçmene sandığa gitmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, partisinin Hatay mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Davet edin Rusya'yı, Arap Ligi'ni sorunu müzakere edelim. Yazık günah bu ülkeye, orada akrabalarımız var. Türkiye kapının dışında. Diyorlar ki turist gelmiyor Türkiye'ye.

Mısır'la da kavga ettiler. Senin Mısır'da ne işin var? Hangi gerekçe ile Mısır'ın içişlerine karışıyorsun. 5 ülkede büyükelçimiz yok. Yazık günah değil mi bu ülkeye. Biz Türkiye'yi bölgede lider ülke yapmayacak mıydık?

Bu seçimler diğer seçimlere benzemiyor. Düşünerek sandığa gitmeniz gerekiyor. Bir takım tutar gibi bir partiyi tutan, özellikle AK Parti'ye oy veren yurtdaşlarıma sesleniyorum. Sizler de düşünün. Onların çocukları işsiz değil, sizin çocuklarınız işsiz.

Benim size sözüm var. Yetki verin dış politikayı yeniden düzenleyeceğiz. Gençlerimizin önünü açacağız. Gençler, bütün meydanlar sizlere serbest olacak.

İşin şakası bir tarafı ama bu seçimler hepimizin dikkatli olması gereken seçimler.

Okulun yönetiminde anneler ve babanın söz hakkı olacak.Eğer bir evde akşam tencere kaynamassa sizin sıkıntınızın ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Aile sigortasını getireceğim. Hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Fakirliği toprağa gömeceğim.