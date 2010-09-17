-KILIÇDAROĞLU BU KEZ BERLİN YOLCUSU BERLİN (A.A) - 17.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve Genel Sekreter Gülsün Bilgehan ile birlikte 19-21 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunacak. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Berlin'de ilk ziyaretini Pazar günü Halk Dernekleri Federasyonuna yapacak. Heyet daha sonra Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde esnafla buluşacak ve Almanya Türk Toplumunun (TGD) vereceği yemeğe katılacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, 20 Eylül Pazartesi sabahı AP Sosyalist Grubu Başkanı Martin Schulz ile birlikte kahvaltıda buluştuktan sonra Koordinasyon Kurulu ile bir araya gelecek, ardından Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret edecek. Programa göre aynı gün Sosyal Demokrat Parti Grubu Başkanvekili ve partinin milletvekilleri ile görüşecek olan Kılıçdaroğlu, ayrıca SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Kılıçdaroğlu, Pazartesi akşamı Friedrich Ebert Vakfında bir konferansa katılacak. CHP Genel Başkanı, 21 Eylül Salı günü kahvaltılı basın toplantısında gazetecilerle buluşacak. Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis üyeleri Ekin Deligöz ve Memet Kılıç'ın da katılacağı toplantıda, Yeşiller Partisi Eş Başkanları Claudia Roth ve Cem Özdemir ile bir araya gelecek olan CHP heyeti, Sol Parti Eş Başkanı Klaus Ernst ile görüştükten sonra aynı gün Türkiye'ye dönecek.