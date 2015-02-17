Kılıçdaroğlu: Bu iktidar kadınlara nefes aldırmamak için çalışan bir iktidar

Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün kadınlara sesleniyorum. Bu siyasal iktidar size nefes aldırmamak için çalışan bir iktidardır. Her şeye müdahale ediyorlar. İnsanlar bırakın sokaklarda rahat rahat dolaşsın. Kadına yönelik şiddet yüzde 1400 arttı" dedi.

Kasım ayında son 4 yılın zirvesine ulaşan işsizlik rakamlarına değinen Kılıçdaroğlu, "5.5 milyon gencimiz işsiz. Ne yapıyorlar işsizliği önleyeceğiz diye bir proje yok. Gidiyor Avrupa'ya işsiz mi var gelsinler Türkiye'ye iş vereceğiz. Aziz Nesin'in aklına gelmezdi böyle espri ama yaptılar" diye konuştu.

"Boşanma yüzdesi doğum yüzdesini geçti" diyen Kılıçdaroğlu, "Manevi değerleri güçlendireceklerdi. Ceplerini güçlendirdiler, aileleri perişan ettiler. Araştırma yapmışlar. Boşanmanın nedenleri, ekonomik, şiddet görme, aileler arası geçimsizlik… Kendileri söylüyor bunları" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Anne yemez yedirir, giymez giydirir. Ve doğrudur Cennet Anaların ayakları altındadır. Güzel söz ama gelin 21. yüzyıl Türkiye'sine bakın. Neden kadına önem verilmiyor. Özgecan okula gidiyor.

Ateş düştüğü yeri yakar ama o ateş Türkiye'nin dört bir tarafına düştü. Bütün kadınlara sesleniyorum. Bu siyasal iktidar size nefes aldırmamak için çalışan bir iktidardır. Her şeye müdahale ediyorlar. İnsanlar bırakın sokaklarda rahat rahat dolaşsın. Kadına yönelik şiddet yüzde 1400 arttı.

Dünya Ekonomi Forumu denen bir kurum var. Dünyayı izliyor. Türkiye son 10 yılda 20 basamak geriledi. Kadınlar 20 basamak geriledi. Bunu niye dillendiriyorsunuz diyorlar. Bu rakamlar bizim rakamlarımız değil uygar dünyanın rakamları.

Bizim küçümsediğimiz Afrika ülkeleri çok çok önümüzde.

Totaliter bir yönetimin maliyetlerini iyi hesaplamalısınız. Emin olun sokağa çıkmanızı yasaklayacaklar. Bunu kendileri söylüyor. Aşama aşama hayata geçirecekler.

186 kişi polis kurşunuyla can verdi.

Güvenlik paketi geliyor. Biz üzerimize düşen görevi yapacğız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu ülkenin demokrasisi için özgürlüğü için mücadele edeceğiz.

Ankara Tabip Odası mensupları Gezi olayları sırasında hipokrat yeminine sadık kalıp yaralılara bakmış. Şimdi yargılanıyorlar.. Biz CHP olarak yargılanan Tabip Odası mensuplarının yanında olacğaız.

Aramızda Roman arkadaşlarımız var. Bir anket var. 12 yılda size hiç bir şey verilmedi. Ben size CHP Genel Başkanı olarak size söz veriyorum. Sizin bütün sorunlarınızı çözmek benim namus borcum.

AB'nin Romanlarla ilgili bir raporu var. Diyorlar ki Türkiye'nin de olsun. Bunu yapmak zorundayız. Romanlar yoğun olarak belirli bölgelerde yaşıyorlar. Mutlaka bir kadın merkezi olmalı o mahallelerde. Taleplerinde haklılar. CHP'li bütün belediyelere talimat verdim ve oralarda kadın eğitim merkezleri kesinlikle olacak.

Roman çocukların eğitimi. Her Roman mahallesinde kreş ve etüt merkezi olacak. Bizim bulunduğumuz bir belediyede bu görev yerine getirilmemişse bana telefon açın.

Romanların bir doğuştan gelen bir alışkanlıkları var. Olağanüstü müzük yetenekleri var. Kentsel dönüşüm meselesi. Sulukule çok can alıcı bir meseledir. Deiler ki size apartmanda ev vereceğiz. Yoksulluğu en derinden yaşıyorlar. Biz Romanız bizim bir alışkanlığımız var bizim ayağımız toprağa bassın. Kentsel dönüşümü sizin istediğiniz şekilde yapacağız. En önemlisi diyorlar ki niye biz parlanetoda yokuz. Romanların derdini birisi dile getirecekse derdimizi anlatalım diyorlar. Onun da sözünü veriyorum.

Eceviz zamanında ekonomide ehil insanların görev yapması sağlandı. Merkez Bankası'na da bağımsızlık verdi. Bakın arkadaşlar demokrasinin birden fazla tanımı vardır. Herkes istediği gibi tanım yapar. Birileri de sadece seçimden seçime gidip oy kullanmak olarak görür demokrasiyi. Demokrasi bu alanlara sıcak siyasetin müdahale etmemesidir aynı zamanda.

Enflasyon varsa onunla mücadele eden bir kurum vardır, işsizlik varsa orada bir kurum vardır. Artı bunları Ecevi hükümeti yaptı önlemleri aldı ağır bir fatura ödedi ve siyasetten çekildi. Geldiler ve manevi değerlerimizde çürüme var, toplum huzursuz mutsuz deyip 3 temel anahtarımız var dediler.

Eğer bu noktada adımlar atıldıysa beni arayın söyleyin. Eğer aramıyorsanız gömün sandığa gitsinler. Hz. Peygamberimiz diyor ki hediye altında rüşvet verilecek günahsız insanlar öldürülecek.

Neden yoksulluk 12 yılda bitmedi. Yoksulluğu bitirmek için değil yoksulluğu idare etmek için iktidar oldular. 77 milyonun önünde söz veriyorum yoksulluğu 4 yıl içinde tarihe gömeceğim.

TÜİK araştırma yaptı. Mutlu vatandaş sayısında ciddi bir düşüş var. Bu rakamlar da bizim değil devletin rakamı. Mutsuz adam ne yapar doktora gider. Deprasyon ilaçları alır. Araştırmalara göre her 4 kişiden biri deprasyonda anti deprasan kullanımı 37 milyon kutu. Gelen yasa tasarısının amacı bu yoksa vatandaşın eline molotof alıp atacağı güç yok.

İşsizlik. Yeni rakamlar açıklandı. 5.5 milyon gencimiz işsiz. Ne yapıyorlar işsizliği önleyeceğiz diye bir proje yok. Gidiyor Avrupa'ya işsiz mi var gelsinler Türkiye'ye iş vereceğiz. Aziz Nesin'in aklına gelmezdi böyle espri ama yaptılar.

77 milyon yurttaşıma sesleniyorum, şimdi yeni bir kanun getirdiler, yurt dışından insan getiriyorlar Türkiye'de çalışsınlar diye. Allah bilir ya onun için de komisyon alırlar. Bu işleri çok iyi bilirler. Toplumda derin bir çürüme var. Boşanma sayısı doğum yüzdesini geçti. Her 5 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Bunlar sözde manevi değerleri güçlendireceklerdi ceplerini güçlendirdiler.

Araştırma yapılmış. Aile ve Sosyal Politikalar Genel Müdürlüğ: 3 sebep var. Adam aç, kadın aç, çocuk aç. Şiddeet görme. Kadın şiddet görme. Adam işsiz gelip intikamını kadından çıkarıyor. Aile arasındaki geçimsizlik.

Vatandaşların bankalara borcu. 2002: 6 katrilyon. 2014: 353 katrilyon liraya. Bu vatandaş ne yapacak? Bütün o borçlu vatandaşlarıma sesleniyorum. CHP'nin iktidarında seni bu borçlardan kurtaracağım. Ben bunun nasıl yapılacağını çok iyi biliyorum. Eskiden 2003 yılında 100 liralık geliri olan halk 5.5 lira borç ödüyordu şimdi 100 liranın 55 lirasıyla borç ödüyor. Bunlar halk için değil yandaş için çalışıyor. Benim için yandaş yok yurttaş yok.

Bu milletin sabrına hayranım. Böyle bir tablo yaşatıyor iktidar hala bazıları diyor ki ben AKP'ye oy vereceğim. Oy verirsen yarın seni evinden de edecek.

İşsizlik için bunların ağzından bir cümle çıktı mı? Çıkamaz. Ama ben söz veriyorum. Halkın iktidarında işsiz bırakmayacağım.

İşsiz olursa ne olur. 12 yılda en çok işlenen suçlar: Hırsızlık, dolandırma ve yaralama. Hırsızlıktaki artış yüzde 288. Gasp yağmada arttış yüzde 325.9. Sahtecilik işlemlerinde yüzde 307.5. Rüşvette artış yüzde 684. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. 2002'de krizin en yoğun olduğu günlerde 59 bin kişi hapisteydi. Şimdi 152 bin kişi hapiste.

Çocuklarımız uyuşturucu bataklığına sokuldu. Okulların önünde peynir ekmek gibi satılıyor. Başbakanlık koltuğunda kim oturuyor. Kimse yok ki? Bir şey diyeceğim ama ağır olacak. 23 Nisan çocuğu otursa talimat verecek polise. Bu rakamlar da bizim değil. İlk kez sentetik uyuşturucu kullanan kişilerin sayısında 2002 ve 2013 arasında yüzde 600'ün üzerinde bir artık var.

Ülke iyi yönetilmiyor, herkes bunu iyi bilsin. AKP'nin uygulamaya koyduğu bütün politikalar çöktü. Var mı ekonomi politikası. Birbirlerini yiyorlar.