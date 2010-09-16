-KILIÇDAROĞLU BRÜKSEL'DE BRÜKSEL (A.A) - 15.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz ve Başkan Yardımcısı Hannes Swoboda'yla görüştü. Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından basına açıklama yapan Schulz, ''Çok verimli ve faydalı bir görüşme yaptık. İlk görüşmeler birbirini karşılıklı anlama açısından her zaman önemlidir. Aramızda kendiliğinden karşılıklı sempati ve anlayış oluştu'' dedi. AP Sosyalist Grup ve CHP arasındaki ilişkileri açık yüreklilikle tartıştıklarını anlatan Schulz, ''İkimiz de sosyal demokrat örgütüz. Ortak ideolojik ve siyasi temelimiz var. Aynı değerleri paylaşıyoruz. O nedenle iş birliği yapmamız çok kolay'' şeklinde konuştu. Schulz, Kılıçdaroğlu'yla siyasi sorunlara yaklaşımda ve çözüm bulmada ortak anlayışa sahip olduklarını gördüklerini belirterek, ''Geçmişten de konuştuk. Bazı yanlış anlamaları ve farklı tercümeleri konuştuk. Ama daha çok ortak geleceğimiz hakkında konuştuk'' ifadesini kullandı. AP Sosyalist Grubu'nun Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemeye devam edeceğini kaydeden Schulz, ''Türkiye'nin de AB'ye ihtiyacı var, AB'nin de Türkiye'ye'' tespitinde bulundu. Türkiye'deki halk oylamasını da tartıştıklarını anlatan Schulz, ''Demokratik çoğunluğun tercihine saygı göstermek gerektiğini" vurguladı. Schulz, Türkiye'de ifade özgürlüğü konusunda yeni çalışmalar beklediklerini ve gazetecilerin yüksek özgürlük standartlarına sahip olması gerektiğini kaydetti. Schulz, ''Türkiye'deki mevcut hükümete tam saygı göstermekle birlikte bizce en iyi çözüm CHP'nin çoğunlukta olması. Başbakan'a (Recep Tayyip Erdoğan'a) saygım var ama Kılıçdaroğlu'na, 'Türkiye'nin CHP'li bir başbakanla AB üyesi olmasını tercih edeceğimi' söyledim'' diye konuştu. -KILIÇDAROĞLU- Kemal Kılıçdaroğlu ise ''Türkiye'de 48 gazetecinin tutuklu bulunduğunu ve tutuklamaların cezaya dönüştüğünü'' Schulz'a ilettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''CHP'nin kazandığı ivmeyi kendilerine aktardık. O da CHP'li bir Türkiye'nin AB'ye daha kolay taşınacağı konusundaki kanaatlerini ifade etti'' dedi. CHP lideri, AP Sosyalist Grup ile daha çok bir araya gelmeyi ve daha yakın çalışmayı kararlaştırdıklarını aktardı. Kılıçdaroğlu, AP Sosyalist Grup Başkan Yardımcısı Swoboda'nın anayasa değişikliğine CHP'den destek isteyen açıklamasının da gündeme geldiğini belirterek ''Kendilerine anayasa paketi konusundaki düşüncelerimizi aktardık, ayrıntılı bilgi verdik. Dolayısıyla Sayın Swoboda'nın yaptığı açıklamalara karşı bizim açıklamalarımız kendilerine aktarıldı" dedi. ''Peki ikna oldular mı?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Önemli olanın uygulama olduğunu ve uygulamayı görmek istediklerini söylediler'' şeklinde cevap verdi.